'El funeral' mensual de Teatro Che y Moche se celebra de nuevo en el Teatro de las Esquinas

La obra original más representada de Teatro Che y Moche, 'El funeral', cumple dos décadas de encandilar en teatros de todo el mundo y por eso, cada mes de 2026, en el Teatro de las Esquinas, la compañía tiene la oportunidad de citarse con su público para festejar esos 20 años. En febrero, el día señalado es el martes 24, a las 20.00 horas.

Navegando sobre el virtuosismo musical y el teatro de actor la universalidad del espíritu bohemio de 'El funeral', ha conseguido romper fronteras uniendo al público de todo el mundo, sea cual sea el país, en una celebración común que hace de lo cotidiano una fiesta inolvidable por la vida.

Unos personajes explosivos y gamberros, la espectacularidad y la música en vivo junto a lo inesperado de la improvisación convierten este “funeral” en una increíble experiencia difícil de describir. La excepcional y brillante violinista ucraniana Tereza Polyvka, junto con el gran reparto de músicos y actores españoles forman el elenco: Kike Lera, Joaquín Murillo, Sergio Domínguez y Fran Gazol.

Momento de 'El funeral' de Teatro Che y Moche / Teatro Che y Moche

Un espectáculo sorprendente e increíblemente divertido en el que un grupo de músicos zíngaros invitan al público a celebrar el funeral de su abuelo Dimitri, convirtiendo un sencillo argumento en un bello juego teatral lleno de situaciones increíbles. Jamás un funeral fue tan divertido.

Su triunfo durante casi un año en la Gran Vía de Madrid, miles de funciones por España y su éxito internacional en Inglaterra, Gales, Escocia, Francia, Portugal, Cuba, Ucrania, Andorra, Bolivia, México, entre otros, abalan sus años de giras, pero sobre todo lo hacen los cientos de miles de espectadores de todas las edades que con su presencia y opiniones han compartido la gran experiencia musical y teatral que es este sorprendente montaje.

Creatividad internacional desde Aragón

Hace unas semanas, el director Joaquín Murillo y la violinista Tereza Polyvka, recordaban para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN cómo surgió la idea de esta querida obra. Polyvka recordaba la fecha, el 16 de mayo de 2006. Fue en Sabiñánigo. Allí nació 'El funeral', la producción de Teatro Che y Moche, que comenzó casi como un juego propuesta para el Parque de las marionetas que en las Fiestas del Pilar y que se ha convertido dos décadas después no solo en el más exitoso de la compañía sino en una de las producciones teatrales aragonesas más vistas de la historia. Y es que los datos no engañan, casi 2.000 funciones y alrededor de 500.000 espectadores.

En esta ocasión y ante tan excepcional celebración la compañía ha introducido sorpresas y nuevos temas musicales para todos aquellos fieles seguidores que después de dos décadas decidan repetir o “tripitir” transformando la platea en espacio de la acción teatral y a los espectadores en actores inesperados de 'El funeral'. Con miles de representaciones es sin duda uno de los espectáculos españoles más representados de las últimas décadas.

Para Teatro Che y Moche, 'El funeral' es la posibilidad de un encuentro mágico, inolvidable e irrepetible entre el público de cualquier edad y los artistas, no importa de dónde o en qué idioma a través del happening, la música, la improvisación, el 'clown' y la comedia.

Las próximas representaciones serán: 17 de marzo, 14 de abril y 19 de mayo.