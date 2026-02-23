Montaña, aventura y naturaleza protagonistas del 'Pirineos Mountain Film Festival 2026' de Huesca

El 'Pirineos Mountain Film Festival' arranca en Huesca este 23 de febrero. La capital altoaragonesa acogerá hasta el 28 de febrero varias proyecciones y actividades donde el cine de montaña, aventura y naturaleza será el foco central. El director del festival, David Asensio, ha explicado que "se trata de una cita pensada por y para todos los públicos amantes de la montaña durante cinco días completos de actividades para todas las edades".

Desde este lunes y hasta el miércoles 25, se proyectarán 18 cortometrajes de concurso para todos los públicos en el Teatro Olimpia. El espectador viajará por múltiples tesoros naturales como los Alpes, el Ártico, Nepal o los propios Pirineos, a través de especialidades deportivas como escalada, bicicleta, kayak, snowboard o esquí en cometa. La entrada es gratuita.

La cita también incluye una amplia y diversa programación con largometrajes, conferencias y presentaciones. El martes 24 y el miércoles 25, también en el Teatro Olimpia a las 20.30 horas, se proyectarán respectivamente dos largometrajes internacionales premiados donde la mujer toma las riendas y el protagonismo del relato en la alta montaña.

La primera es 'Lady Everest', un documental de Junko Tabei, la primera mujer en hacer cima en el pico más alto del mundo, hace más de 50 años. La segunda, 'Girl Climber', es una producción austriaco-estadounidense que narra la historia de Emily Harrington, una escaladora profesional que logró el ascenso, en menos de 24 horas, El Capitán de Yosemite, un récord que consolidaría su legado histórico y rompería barreras de género.

Reconocimiento a Jerónimo López

El jueves 26 el festival da paso al Premio Honorífico del Pirineos Mountain Film Festival 2026, que este año se entrega al alpinista, geólogo e investigador científico Jerónimo López. Se trata del primer español, junto a Gerardo Blázquez en alcanzar la cumbre de uno de los 14 ochomiles existentes, el Manaslu, y una de las voces más prestigiosas en el estudio del continente helado. Él mismo impartirá una conferencia, con entrada gratuita, en el Palacio Villahermosa titulada 'Antártida, Ártico y montañas: laboratorios del cambio climático'.

Esa misma tarde, el expresidente del Comité Científico internacional para la investigación de la Ántartida recibirá un tributo por su trayectoria profesional y dará paso al preestreno de su documental 'Himalaya+50. Cambios de las montañas más altas del mundo'.

El viernes 27, a las 19.30 horas, en el Salón Azul del Casino de Huesca se desplegará la alfombra verde para la premier de 'La Vida secreta de los alcorques vivos', una miniserie de tres capítulos de la bióloga oscense Lorena Escuer. La investigadora, que fue galardonada en 2025 con el Premio Aragón Medio Ambiente, presenta un proyecto propio donde propone la transformación del paisaje urbano de tres ciudades -Vitoria-Gasteiz, Rivas-Vaciamadrid y la propia capital oscense- a través de un elemento de un metro cuadrado: el alcorque.

El festival concluirá el sábado 28 con el arranque del Tour PMFF en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos, a las 19.30 horas. En él se proyectarán seis cortometrajes de sección oficial que viajarán tanto a nivel nacional como internacional, teniendo fechas confirmadas en Barbastro, Boltaña, Benasque y Tarbes (Francia).