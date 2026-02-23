La revista Turia presentará en Sevilla su homenaje al escritor Antonio Núñez de Herrera

El nuevo número de la revista Turia lo protagonizará el escritor y periodista, Antonio Núñez de Herrera (Campanario, Badajoz, 1900; Montegordo, Portugal, 1935), uno de los más ilustres y olvidados de la historia de las letras españolas. Este homenaje colectivo al escritor vanguardista Antonio Núñez de Herrera tendrá lugar en Sevilla, el próximo 18 de marzo y en la sede del Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur.

Turia ofrecerá un completo monográfico de 150 páginas de textos inéditos, elaborado por una docena de autores y que permitirá a los lectores redescubrir a este fascinante nombre propio de la vida cultural, social y política sevillana de inicios del siglo XX.

La presentación de la revista Turia consistirá en un coloquio durante el que el periodista de RNE y poeta, Fernando del Val, dialogará con el historiador César Rina y el periodista José María Rincón, dos autores que poseen una dilatada trayectoria investigadora y divulgadora sobre Núñez de Herrera y que han coordinado el monográfico.

Rescatar a un autor olvidado del 27

El objetivo principal de este nuevo número de Turia es difundir el papel que Antonio Núñez de Herrera jugó en las denominadas vanguardias históricas y fomentar también la lectura de un prosista trasgresor en una etapa que se ha denominado la Edad de Plata de la cultura española.

Según afirman en su artículo introductorio los dos coordinadores del monográfico, Núñez de Herrera "encarnó una de las apuestas más firmes por la fusión de la literatura y el periodismo, creando las estampas, género literario en prosa que sobresale por la subjetividad, la crítica social, el ánimo humorístico y la pulsión vanguardista. Su olvido, por tanto, ha sido mayúsculo, similar al de otros prosistas de la época, ahora felizmente rescatados, entre ellos, Manuel Chaves Nogales".

En Turia se subraya que su originalidad e importancia va mucho más allá de la única y sobresaliente obra que publicó en vida: 'Sevilla: Teoría y realidad de la Semana Santa'. Un libro sobre la gran fiesta sevillana que sigue impactando por su magnitud estilística y por la variedad de ideas sugerentes y modernas que contiene.

En las páginas de la revista se recuerda que ese insólito e innovador libro atravesó décadas de absoluto silencio. El autor contaba con una amplia red de contactos literarios, forjada en numerosas contribuciones en revistas y periódicos, y había sido un activo mediador cultural entre Sevilla y Madrid y entre el grupo Mediodía y las vanguardias de la época.

Nueva etapa para Turia

Por otra parte, con este monográfico sobre Antonio Núñez de Herrera, la revista Turia inicia una etapa de vinculación con Andalucía y sus autores de mayor proyección e interés literario. Una línea de trabajo cultural que ya se reflejó con los monográficos dedicados a Luis Cernuda y Juan Ramón Jiménez.

Prueba de esta vocación de difundir la creatividad literaria la gran urbe andaluza es el dato de que más de 40 escritores radicados o vinculados a Sevilla participen en esta nueva entrega de la revista Turia. Son textos todos ellos originales y muestran el fértil y plural protagonismo de Andalucía tanto en la narrativa, como en la poesía o el ensayo español contemporáneo.