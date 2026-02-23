'Todo Temple', 30 años de teatro independiente aragonés contados en un libro

En 1994, un grupo de artistas vinculados al mundo de las artes escénicas en Zaragoza, echaron a andar al Teatro del Temple, una compañía que revolucionaría la escena teatral aragonesa y el teatro contemporáneo en la comunidad. A esta aventura inconclusa, Santiago Paniagua le ha realizado un retrato: ‘Todo Temple. 1994-2024: treinta años de Teatro del Temple’, editado por la Institución Fernando el Católico. 30 años de historia en ocho actos, que se presentarán, en el Teatro Principal, este martes 24 de febrero.

Las largas conversaciones con Carlos Martín, Alfonso Plou y María López Insausti, los miembros estables de la compañía y fundadores de la misma, han ayudado a Paniagua a describir con precisión y nombre propio este tiempo de cultura en Aragón: “Hablar de Teatro del Temple desde 1994 es, inevitablemente, hablar de Aragón, porque han estado presentes en el devenir de la cultura aragonesa todo este tiempo y de forma muy protagonista”, asume Paniagua.

El bagaje del Teatro del Temple es suficiente para llenar muchas páginas: 54 obras producidas, han actuado en 18 países de todo el mundo, más de una veintena de festivales nacionales e internacionales, así como multitud de premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Max 2003 al espectáculo revelación por ‘Picasso adora la Maar’.

Portada del libro 'Todo Temple' / IFC

La satisfacción de la resistencia

Los treinta años que se ven y se leen en el libro han estado llenos de éxitos, pero sobre todo de mucho trabajo. Han reinterpretado a los grandes clásicos, han dado vida a personajes de la cultura universal como Picasso o Warhol y han puesto en valor a autores contemporáneos como Gabi Ochoa, Luis Araujo o Jordi Galcerán. Desde Sófocles hasta Valle-Inclán, pasando por Lope o Shakespeare. ‘Los Hermanos Machado’, ‘Don Quijote somos todos’, ‘La vida es sueño’; ‘Buñuel, Lorca y Dalí’, ‘Macbeth y Lady Macbeth’, ‘Goya’ o ‘Rey Sancho’, entre otros muchos títulos.

Según Santiago Paniagua: “Han hecho casi de todo. De teatro infantil a comedia de monólogos, a revisiones de los grandes de toda la historia del teatro, obras de autores contemporáneos que han estrenado ellos y han dado mucha cancha a la creación aragonesa”. Nacieron para crear y creer.

La compañía Teatro del Temple en la obra '3 Hermanas' / Jaime Galindo

La década de los noventa, heredera directa del hervidero cultural y contracultural de los ochenta, reanimaba la vida del teatro independiente aragonés nacido en los años setenta: “Cobra un nuevo brío muy relacionado con otras corrientes culturales internacionales que había entonces en Aragón y Zaragoza, particularmente. Es un momento de mucha creatividad, gente ingeniosa que comparte la vida pública. Un momento muy divertido de gente que comparte intereses culturales”.

En ese caldo de cultivo nació el Teatro del Temple, con la cultura fluyendo por caminos de tierra más rápido de lo que se construían vías para su tránsito. “El contexto no es tan distinto ahora”, advierte Paniagua. Sigue sin existir una escuela de interpretación con titulación oficial, sigue habiendo falta de infraestructuras para la producción y la exhibición y sigue faltando compromiso por parte de las administraciones. Por eso, además de los premios y los aplausos, lo mejor de estos treinta años es “el mero hecho de haber resistido”.

“Han sabido sobreponerse, ir con sabiduría y seguir en la brecha, con ganas de trabajar” Santiago Paniagua — Autor de 'Todo Temple. 1994-2024: treinta años de Teatro del Temple'

Mantener una empresa cultural tanto tiempo ya es un hito, pero a esto se añaden los inevitables momentos críticos, como cuando en 2012 decidieron apostar por la gestión del Teatro de las Esquinas o la pandemia de 2020, que desarboló al sector cultural. “Han sabido sobreponerse, ir con sabiduría y seguir en la brecha, con ganas de trabajar”, subraya el autor.

Producción, formación y compromiso social

En los márgenes de ‘Todo Temple’, queda el trabajo de producción, formación y social que sostienen los principios de la compañía: “Vamos a seguir teniendo estrenos del Temple. Además, ellos están muy focalizados en el trabajo de formación que se hace desde el Teatro de las Esquinas y pensando en proyectos de inclusión, en seguir siendo un espacio muy apreciado en el barrio donde están, en Delicias”, resume Paniagua.

Porque el teatro independiente está en “un momento difícil” –como el resto de la cultura, en pro de los macroeventos sociales-, pero “quiero pensar que en esta tierra, pese a todo, sigue habiendo un magma creativo bueno”. Y ese magma ayudan a calentarlo iniciativas como el Teatro del Temple.