El artista Antoni Pontí gana el concurso del cartel de Ecozine Film Festival
Este certamen ya tiene su imagen para 2026 con 'E de miel', creada por Antoni Pontí, el mismo ganador del festival de 2022 con 'Alegoría'
Poco más de un mes antes que de se celebre la decimonovena edición de Ecozine Film Festival, este certámen patrocinado por el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado a conocer el cartel ganador con el que se anunciará en 2026. "E de miel", es el título del artista Antoni Pontí, que repite en el festival de cine medioambiental tras haber ganado con 'Alegoría', en 2022.
La nueva obra de Pontí presenta una gran cantidad de abejas formando la E de Ecozine y la E de entrada a un evento como es este certamen cinematográfico, en un fondo blanco y con una caléndula como la letra "O", porque es la flor que más atrae a estas obreras diminutas. Sobre la gama cromática, el autor detalla que es importante entender que las abejas repelen los colores oscuros, solo se acercan a lo que es blanco y beige.
A la convocatoria del concurso para artistas residentes en España, se presentaron cerca de cincuenta propuestas. Antoni Pontí, que ha obtenido cerca de 60 premios por carteles cinematográficos, manifestó su alegría por haber ganado por segunda vez en esta nueva edición de Ecozine Film Festival.
La edición 19 de Ecozine Film Festival comenzará el próximo 9 de abril y está organizada por la Asociación Cultural Ecozine con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza, Tranvías de Zaragoza y #ConUnPack. El certamen internacional tiene la finalidad de divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, animación y documentales enfocados en el medio ambiente, además de promover actividades paralelas relacionadas con el arte y temática medioambiental.
