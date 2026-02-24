Bunbury cancela uno de sus actos públicos: "Su seguridad primero, maestro"

Enrique Bunbury tiene programada una gira este año por Latinoamérica y España, llegará al Príncipe Felipe de Zaragoza el 12 de diciembre, pero mañana tenía previsto participar en un acto público en México que ha tenido que suspender.

El aragonés iba a participar en ‘La palabra como escenario. Bunbury: poética, canción y pensamiento crítico’, una charla dedicada a la creación poética como origen de la canción y a la palabra como territorio de reflexión dentro de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara (México).

"La música nos une"

Sin embargo acaba de anunciar que la organización ha decidido reprogramar el evento a una fecha todavía sin confirmar por los acontecimientos que se han producido en los últimos días en la ciudad mexicana.

“La música nos une, y queremos vivirla en las mejores condiciones. Por ello, la Universidad de Guadalajara y la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, informa que la edición 2026 de la Feria Internacional de la Música (FIM GDL) y el Festival PortAmérica Latitudes serán reprogramados. Agradecemos su comprensión y confianza”, reza el mensaje de la suspensión.

“Su seguridad primero, maestro” o “Es mejor cuidarse en estos momentos en México” son algunos de los mensajes que han dejado sus seguidores.