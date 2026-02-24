La Feria de Zaragoza preparada para el UN1TED Festival de música electrónica
El evento de música electrónica hardstyle y techno reunirá a artistas internacionales el 25 de abril
El recinto de la Feria de Zaragoza será el escenario, el próximo 25 de abril de 2026, de la primera edición en la capital aragonesa de UN1TED Festival, uno de los eventos de música electrónica de mayor proyección en el ámbito nacional, especializado en los géneros hardstyle y techno.
El festival, que se celebrará al aire libre y en horario ininterrumpido de 12.00 a 02.00 horas, reunirá a destacados artistas internacionales del panorama electrónico: FANTASM, KARAH, KLOFAMA, SKRYPTION, VENDEX y WINSON, además de DHV2 y JUANMITA, configurando un cartel de referencia para los seguidores del sonido hard e industrial.
UN1TED Festival es reconocido por sus producciones de alto impacto y por congregar a destacados artistas internacionales del panorama electrónico. Tras celebrar ediciones en espacios emblemáticos como el Bilbao Exhibition Centre (BEC), el evento inicia una nueva etapa de expansión territorial con su llegada a Zaragoza.
La organización prevé una producción integral que incluirá avanzados sistemas de sonido, iluminación y escenografía, garantizando una experiencia técnica de alto nivel, alineada con los estándares europeos del sector. Además, ya tienen asegurada una buena entrada puesto que ya quedan solo los últimos tickets.
Con esta incorporación, Feria de Zaragoza continúa ampliando su actividad más allá del ámbito estrictamente ferial, impulsando propuestas que generan dinamización económica, proyección exterior y atracción de visitantes a la ciudad. El evento refuerza el plan estratégico de Feria de Zaragoza por diversificar su calendario con eventos culturales y musicales de gran formato, reforzando su posicionamiento como recinto de referencia para espectáculos y encuentros multitudinarios.
