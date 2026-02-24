Leire Martínez se rebela: "No volveré a contestar preguntas sobre La Oreja de Van Gogh"
La artista se reivindica en el inicio de la gira de su primer disco en solitario
Leire Martínez, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, acaba de publicar su nuevo trabajo, ‘Historias de aquella niña’, y este sábado, además, inició la gira de presentación del mismo en la sala La Riviera de Madrid, que se llenó para la ocasión.
La navarra estuvo toda la semana de promoción en los medios y no ha quedado muy contenta con el resultado de algunas entrevistas, lo que le ha llevado a hacer una afirmación categórica al inicio de la actuación: “Hoy, aquí y ahora, pongo a dios por testigo que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh”, aseguró ante un público que ovacionó a la cantante.
Canciones de la banda
La artista, según señaló, no estaba de acuerdo con uno de los titulares de una de las entrevistas en la que precisamente se hacía referencia a La Oreja de Van Gogh y sus canciones, algunas de ellas, ha incorporado Leire Martínez a su gira.
De momento, el ‘tour’ que ha iniciado para presentar su nueva etapa en solitario no tiene previsto parada en Zaragoza.
