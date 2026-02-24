La primera edición de Ilustra Ejea reunirá a ilustradores, diseñadores, escritores y editores

La capital de las Cinco Villas reunirá a ilustradores, diseñadores, escritores y editores en la primera edicición de Ilustra Ejea. El evento tendrá lugar del 16 al 19 de abril en el Museo Aquagraria y ha sido presentado en la sala de prensa de la Diputación de Zaragoza.

Ilustra Ejea nace con el objetivo de fortalecer el vínculo entre palabra e imagen y contará con nombres del sector como Alberto Gamón, Eduardo Baamonde, Ernesto Navarro y Juan Carlos Mestre. Se concibe como un encuentro profesional abierto y gratuito, dirigido a ilustradores, creadoras y creadores visuales, así como a personas interesadas en la ilustración editorial, la narrativa gráfica y la creación contemporánea. La participación en las actividades es gratuita, siendo necesaria únicamente inscripción previa debido al aforo limitado.

“Es una iniciativa evidentemente rural, territorial, que asienta la cultura en el territorio y que esperemos que se consilide en el tiempo”, ha destacado la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, quien ha resaltado que “es importante para nosotros porque queremos no solo ilustrar Ejea, evidentemente, sino divulgar el trabajo de los lustradores, diseñadores, escritores y editores, promocionarlos, explicar toda la cadena de valor del libro, focalizando como siempre hacemos desde la Diputación de Zaragoza poniendo el foco en el territorio”.

“Lo que pretendemos es dar prestigio a la ilustración y vincularla al territorio porque es esencial que siga habiendo historias vivas, que sigamos contando a través de las ilustraciones para contar nuestra historia y nuestra tradición a través del tiempo”, ha resaltado el subdirector general del libro, del cómic y la lectura del Ministerio de Cultura, Jesús González.

Por su parte, la presidenta de la Asociación España Creativa, Belén Elisa Díaz, ha explicado que el encuentro incluirá además talleres y mesas redondas sobre diseño editorial e inteligencia artificial, encuentros interprofesionales de la cadena de valor del libro y culminará con una exposición colectiva abierta al público, que reunirá cuadernos de viaje, ilustraciones literarias y reinterpretaciones digitales desarrolladas durante las jornadas.

Ilustradores, diseñadores, escritores y editores abarcarán temas como el urban sketching y la crónica gráfica del territorio, ilustración editorial aplicada a poesía y narrativa, diseño editorial e inteligencia artificial, encuentros interprofesionales del sector del libro y exposición final abierta al público.

Programación intensa

Jueves, 16 de abril

De 10.00 a 19.00 horas. Encuentro de Urban Sketchers. Crónica gráfica colectiva. 'Un día en Ejea de los Caballeros'. Los interesados pueden sumarse a la iniciativa inscribiéndose a través del email info@espanacreativa.es, en el que deberán indicar nombre, apellidos y DNI y adjuntar 5 imágenes ilustradas.

10.00 horas. Cita Ilustradores e Ilustradoras

11.30 horas. Pausa Café y compartimos dibujos.

12.00 horas. Caminamos hasta el Punto Ilustra Ejea-2

13.00 horas. Caminamos hasta el Punto Ilustra Ejea-3

14.00 horas. Comida

16.30 horas. Encuentro con Alberto Gamón en el Punto Ilustra Ejea-4

16.30-18.30 horas. Talleres. Ilustrar lo real al aire libre: 'Saber mirar, saber leer'. Elaborando la crónica gráfica colectiva recorriendo la ciudad con Alberto Gamón, Premio Artes y Letras de Heraldo de Aragón, en la categoría de Literatura Infantil y Juvenil.

18.30 horas. Cierre recorrido y compartimos los dibujos colectivamente.

Viernes, 17 de abril

10.00-14.00 horas. Talleres. Ilustración de técnicas tradicionales, naturaleza y patrimonio con Eduardo Baamonde, ilustrador, historiador del arte, museólogo, catedrático de dibujo de instituto y cofundador de la editorial Almacén de Fábulas, especializada en la producción de Cuadernos de Viaje.

17.00-17.30 horas. Inauguración oficial

17.30-18.15 horas. Conferencia inaugural “Cambiar de página: leer, ilustrar y crear en la era digital”

18.15-18.30 horas. Pausa

18.30-20.00 horas. Mesa redonda:“Inteligencia artificial, ilustración y sector editorial”

20.00-21:00 horas. Networking profesional y vino español

Sábado, 18 de abril

10.00-12.00 horas. Talleres. 'Ilustración, animación y cómic' con Ernesto Navarro, profesor Escuela de Arte de Zaragoza

12.00-12.30 horas. Pausa café

12.30-14.30 horas. 'Ilustración editorial: poesía, novela y narrativa visual' con Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía, dibujante e ilustrador.

16.00-18.00 horas. Diseño editorial y reinterpretación con inteligencia artificial. 'Nuevas técnicas de ilustración y diseño editorial con Inteligencia Artificial'.

18.00-20.00 horas. Mesa redonda. 'Cocreación: ilustradores, diseñadores, escritores y editores'. Encuentro entre ilustradores, escritores, diseñadores, editores y libreros para analizar modelos de trabajo colaborativo, procesos de creación conjunta y sostenibilidad profesional.

Domingo, 19 de abril

10.00-12.00 horas. Talleres. 'Diseño editorial e innovación' con Manuel Estrada, diseñador, Premio Nacional de Innovación 2017.

12.00-12.30 horas. Pausa

12.30-14.00 horas. Encuentro interprofesional. Cadena Valor del Libro: mesas de trabajo interdisciplinares y exposición de portafolios de los ilustradores a los editores.

19.00 horas. Exposición final. Exposición colectiva abierta al público que recoge el trabajo desarrollado durante el encuentro: cuadernos de viaje, ilustraciones originales y narrativas visuales que retratan la ciudad, su gente y su patrimonio desde múltiples miradas contemporáneas. La Exposición Final es el resultado de todo el proceso, articula palabra, ciudad y tecnología, tiene vocación de archivo / publicación futura.