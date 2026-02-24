Raquel Larrosa (aragonesa nominada a los Goya'): "Si gano, aprovecharé la oportunidad para incomodar porque la política tendría que proteger a las personas"

Es, ante todo, sincera. "Están siendo unos días de locura, estaba muy tranquila, pero ahora con todo el mundo diciéndome cosas y animándome, la verdad es que ya me estoy poniendo nerviosa". La oscense Raquel Larrosa puede añadir en el palmarés de su trabajo cinematográfico un Premio Goya, algo al alcance de muy pocos. "Es muy difícil, hay un 20% de posibilidades... y, al final, antes de empezar todo esto yo solo conocía a dos académicos", asegura.

Raquel Larrosa está nominada en la categoría de Mejor Cortometraje Documental por 'Disonancia', una producción que, después de cinco años de trabajo arduo, cuando vio la luz, ha impactado a muchos espectadores. La obra se centra en Fatimetu Bucharaya, una mujer saharaui que en 2019 fundó SMAWT, una asociación de mujeres voluntarias dedicadas a la detección de minas antipersonas en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf (Argelia), y con la cámara, acompaña a tres de ellas en su trabajo.

"Es un conflicto silenciado, no olvidado"

"Muchas veces se habla de que el del Sáhara es un conflicto olvidado y lo que está es silenciado. Y uno de los objetivos era que eso había que transmitirlo porque las urgencias hacen que otras guerras lo acaben tapando y nosotros como españoles tenemos una relación directa con él. Quería visibilizar este conflicto pero con otra dimensión", explica Larrosa.

Algo que ha hecho poniendo el foco en las mujeres árabes saharauis refugiadas. "Están haciendo un trabajo de resistencia con el que van siguiendo los pasos de sus madres y abuelas, pero la gente que no conoce al pueblo saharaui, no les pone ni voz a las mujeres árabes, es como si fueran sujetos pasivos cuando todo el mundo es víctima del conflicto armado. Me gustaba la idea de contarlo de otra manera", reivindica y asegura que "esto es, ante todo, un trabajo periodístico".

El cine como motor de cambio

La conversación lleva a una pregunta evidente, ¿el cine puede cambiar el mundo? "Solo no, ojalá, ¿no? Pero les doy muchas vueltas a la frase que dice que gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas, pueden ayudar a orientar el mundo. No sé si puede cambiarlo, porque todos los problemas que están surgiendo ahora son multifactoriales, pero el cine está genial para visibilizar y denunciar, para decirle a los gobiernos que lo que han firmado no lo están cumpliendo. Decir en alto, mira aquí hay unas minas que vosotros tendríais que estar quitando y ningún país de la comunidad internacional está cumpliendo. Sirve para dejar en evidencia a los gobiernos", asegura Raquel Larrosa, que, como cineasta, tiene claro también una cosa: "Pienso en los Goya y digo, 'joder, qué orgullosa estoy de poder romper el bloqueo informativo esa noche' en el caso de ganar". Y eso que, explica, se veía "antes en el Parlamento Europeo" que en la gala del cine español.

Una de las activistas en el proceso de desactivar una mina antipersona. / EL PERIÓDICO

A la cita del sábado, que se celebra en Barcelona, si una cosa tiene clara Raquel Larrosa es que va a "disfrutar. Va ser una noche muy bonita con todo el equipo, de hecho, conmigo va a venir la primera cooperante con la que fui al Sáhara y fuimos expulsadas. Este trabajo se ha hecho también con el apoyo y la ayuda de mucha gente y eso es impresionante", explica antes de concluir: "No vengo del mundo del cine, en mi vida he hecho muchos trabajos, siempre para poder contar con mucha libertad lo que yo quería contar y no lo que me dijeran que tenía que contar. No sé si lo he conseguido pero aprovecharé la oportunidad, si la tengo, porque es una fecha muy señalada, y después de tener tantos testimonios lo que les debo es recordarlos y aprovechar la ventana para incomodar, porque la política tendría que proteger a las personas".