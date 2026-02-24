Sesión especial de La Buena Estrella previa a la 40º Gala de los Goya: proyección y coloquio con el nominado Gaizka Urresti

Mañana miércoles 25 de febrero, a las 18 horas, el cineasta Gaizka Urresti será el invitado de la sesión 254 de “La buena estrella”, el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza.

Se trata de una sesión especial en la sala de cine del Colegio Mayor Pedro Cerbuna del campus San Francisco donde se proyectará, con entrada libre, 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', uno de los grandes documentales de 2025, nominado al Premio Goya en la ceremonia que se celebrará en Barcelona el sábado 28 de febrero. La película no ha sido estrenada en los cines comerciales de la ciudad de Zaragoza.

Tras la proyección, se celebrará un coloquio con Gaizka Urresti moderado por el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre. La atención a medios de tendrá lugar a las 17.30 horas en la sala de reuniones del Colegio Mayor Pedro Cerbuna.

En 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' —un retrato de las luces y sombras de un cineasta fundamental del cine español de los años 70 y 80— Gaizka Urresti vuelve a demostrar su excelencia en los documentales sobre grandes figuras. Con 'Aute Retrato' -acerca de Luis Eduardo Aute— ya fue nominado al Goya, un premio que logró con 'Labordeta, un hombre sin más' (codirigido por Paula Labordeta) y que, antes, había conseguido con el cortometraje 'Abstenerse agencias'.

La sesión servirá para celebrar el 30 aniversario de La Buena Estrella, un ciclo que, con el nombre de Yo confieso, e impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, nació en febrero de 1996, con una sesión protagonizada por Fernando y David Trueba y José Luis García Sánchez. Desde 1997 los encuentros se organizan en la Universidad de Zaragoza. En estos 30 años, cientos de profesionales del cine, el teatro y la televisión se han acercado a Zaragoza a conversar con el público, una iniciativa insólita en la universidad española.