Una exposición revela la faceta cinematográfica del neurólogo aragonés Alberto Portera

El IAACC Pablo Serrano ha inaugurado este martes la exposición ‘Archivo Portera 1928-2019’, una muestra que revela la faceta cinematográfica del destacado neurólogo aragonés Alberto Portera. Producida por el Gobierno de Aragón y la Fundación Juan March, se podrá visitar en la sala 01 del museo hasta el 31 de enero de 2027.

El director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, el director de museos y exposiciones de la Fundación Juan March, Manuel Fontán del Junco, y la comisaria invitada, Alicia Chillida, han presentado en rueda de prensa la exposición, que ya ha podido visitarse en las sedes de esta entidad en Cuenca y Palma de Mallorca.

Filmaciones en super-8

La exposición se centra en las filmaciones en super-8 que Portera realizó durante los años 70 y 80 de los pintores, escultores, cineastas, actrices, críticos o arquitectos que visitaban al aragonés y su mujer, Catherine Cailliau, en su casa en Mataborricos, en las cercanías de Madrid. Bonifacio Alfonso, José Guerrero, Charles y Geraldine Chaplin, Martín Chirino, Amadeo Gabino, Manolo Millares, Manuel H. Mompó, Antonio Saura, Asger Jorn, Carlos Saura, Pablo Serrano o Antonio Fernández Alba, entre otros, aparecen en las películas de Portera, inmersos en sus procesos creativos. Además, la exposición muestra 'Una película de Alberto Portera', compuesta también de forma íntegra a partir de las grabaciones del neurólogo, y 'La cara B', un trabajo de David Plaza.

La muestra tiene un alto componente audiovisual. / RUBÉN RUIZ

‘Archivo Portera’ muestra la faceta artística y cinematográfica del neurólogo, que ejerció como investigador y docente en hospitales como el Doce de Octubre en Madrid. El visitante podrá ver las grabaciones de ocho artistas (Pablo Serrano, Antonio Saura, Martín Chirino, José Guerrero, Amadeo Gabino, Manuel H. Mompó, Bonifacio Alfonso y Manolo Millares), junto con obras originales de los artistas, procedentes de las colecciones de la Fundación Juan March, familia Portera o el propio IAACC Pablo Serrano. Este archivo fílmico revela el contexto público del arte en España durante tres décadas.

Obras de su colección personal

Además de esta selección de películas, se exponen algunas obras de la colección personal del médico, escritos y otros documentos inéditos. La vida intelectual y la obra documental de Alberto Portera iluminan un período histórico reciente esencial para la comprensión de la relación entre el arte y la ciencia contemporáneos, el que tiene lugar en España a partir de los años 60.

Más allá del valor estético de la obra de arte, Portera se interesó por el sentimiento y la pasión con los que el artista crea y el impulso que le lleva a descubrir algo nuevo, un momento que recoge con su cámara, que filma a los artistas durante el proceso mismo de su creación.

Además de Alicia Chillida, el equipo curatorial de la muestra ‘Archivo Portera 1928-2019’ cuenta con Manuel Fontán del Junco, Antoni Ferragut Cànaves y David Plaza Sagrado.