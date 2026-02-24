Una ganadora de un Premio Pulitzer visita Zaragoza: cómo asistir

Renunció a su vocación para poner fin a un 'burnout' que la había atado a estar permanentemente conectada, sin descanso ni vida personal. Con menos de 35 años, contaba con una beca Fulbright, había estudiado en una prestigiosa universidad de la Ivy League y había ganado un Pulitzer por su labor de investigación de datos en los Papeles de Panamá en 2017, uno de los escándalos más impactantes de evasión de impuestos.

La periodista de investigación y experta en bienestar, Mar Cabra, ganadora de un Pulitzer, visita Zaragoza para presentar su último libro, 'Vivir a jornada completa: Un camino hacia otra forma más sana de trabajar', un trabajo sobre cómo trabajar sin desfallecer.

'Vivir a jornada completa' es el resultado de una década de investigación sobre cómo trabajar de manera más sana mientras lidiamos con el tecnoestrés, la falta de atención y una carga de trabajo inmanejable. Propone cinco pilares para hacer frente al día a día y muestra cómo funciona el síndrome del trabajador quemado, especialmente en aquellas profesiones vocacionales de las que es más difícil desconectar.

Mar Cabra conversará con Pilar Balet, consultora de comunicación por el cambio social y fundadora de La mar de gente Comunicación. La cita será el próximo 9 de marzo a las 18.30 horas en el Patio de la Infanta. Aunque el acto es de entrada libre hay que reservar plaza a través de este enlace.

Quién es Mar Cabra

Periodista, experta en bienestar digital y emprendedora social Ashoka. Cocreó y dirige The Self-Investigation, una fundación que promueve la salud mental en el trabajo. Reconocida por Forbes como una de las españolas más galardonadas, cuenta con más de cuarenta premios internacionales, incluido el Pulitzer. De 2011 a 2017 trabajó en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), donde dirigió la Unidad de Datos y Tecnología en investigaciones de gran impacto internacional como los Papeles de Panamá y del Paraíso, entre otras. Anteriormente, hizo carrera en televisión (BBC, CNN+ y laSexta Noticias). Ha publicado artículos en medios como 'The Huffington Post', 'Miami Herald', 'El País' o 'El Confidencial'.

Cuando ganó el premio Pulitzer como parte del equipo que destapó los Papeles de Panamá, tras años de trabajo sin límites, dijo adiós a su profesión. “Me sentía abrumada. Esa sensación de vacío sofocante, de desconsuelo. No entendía cómo me podía sentir así cuando había conseguido llegar a la cima y obtenido ese premio que todos admiran y tantos periodistas desean”, cuenta en 'Vivir a jornada completa'.