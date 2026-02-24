Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uno de los festivales españoles más destacados de reggaeton desembarca en Aragón: dónde, cuándo y cómo comprar las entradas

El Zevra se celebrará el 14 de marzo con un cartel encabezado por Omar Montes

Omar Montes será el cabeza de cartel de la edición invernal de Zevra.

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Zevra Festival va a cambiar su hábitat habitual de sol y playa por el paisaje de alta montaña y laderas nevadas. El próximo 14 de marzo, el festival valenciano celebrará su primera edición lejos de su territorio natural de Cullera, exactamente en la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa, en el Pirineo aragonés. El minifestival tendrá lugar en Marchica, el 'après-ski' del circuito invernal.

Bajo el nombre Zevra Winter Vibes, el evento trasladará la esencia joven, chic y hedonista del festival al escenario de Marchica, y pondrá a bailar a miles de esquiadores a ritmo de reggaeton y sonidos latinos.

Quién actuará

El cartel lo encabeza Omar Montes con su inconfundible mezcla de fusión de flamenco urbano y reggaeton. 50% personaje televisivo y 50% cantante, Omar Montes atesora la curiosa historia de haber sido boxeador campeón de España antes de convertirse en un rostro mediático con 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes' (lo ganó en 2019). Nacido en 1988 en Carabanchel, atesora éxitos como ‘Alocao’ (junto a Bad Gyal), ‘La rubia remix’ y ‘Arena y sal’, y es uno de los favoritos de la Gen Z (18-25 años).

El cartel del festival Zevra en Formigal.

Junto a él brillarán sobre el escenario el vocalista dominicano Henry Méndez y el productor en serie de canciones del verano King África. El DJ más codiciado en festivales y discoteca de España, Alvama Ice, pinchará los hits del momento desde la mesa de mezclas. También actuará el dúo Don Dale DJs, compuesto por los artistas Carlittos y J.Beren; así como el DJ residente de Marchica, el enérgico Arnny Montana.

El evento de Zevra en Marchica es la segunda colaboración entre la promotora musical y el diamante del Grupo Aramón. A mediados de enero, el otro festival del grupo, Medusa, celebró una edición que dejó a todo el mundo con la boca abierta, con un 'sold out' total y un espectáculo de drones de luz y fuegos artificiales que nunca visto en el Pirineo. Para Zevra Winter Vibes aún quedan entradas a la venta a partir de 25 euros en la web oficial. Las entradas para el evento ya se pueden comprar a través de este enlace.

