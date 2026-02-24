Uno de los festivales españoles más destacados de reggaeton desembarca en Aragón: dónde, cuándo y cómo comprar las entradas

Zevra Festival va a cambiar su hábitat habitual de sol y playa por el paisaje de alta montaña y laderas nevadas. El próximo 14 de marzo, el festival valenciano celebrará su primera edición lejos de su territorio natural de Cullera, exactamente en la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa, en el Pirineo aragonés. El minifestival tendrá lugar en Marchica, el 'après-ski' del circuito invernal.

Bajo el nombre Zevra Winter Vibes, el evento trasladará la esencia joven, chic y hedonista del festival al escenario de Marchica, y pondrá a bailar a miles de esquiadores a ritmo de reggaeton y sonidos latinos.

Quién actuará

El cartel lo encabeza Omar Montes con su inconfundible mezcla de fusión de flamenco urbano y reggaeton. 50% personaje televisivo y 50% cantante, Omar Montes atesora la curiosa historia de haber sido boxeador campeón de España antes de convertirse en un rostro mediático con 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes' (lo ganó en 2019). Nacido en 1988 en Carabanchel, atesora éxitos como ‘Alocao’ (junto a Bad Gyal), ‘La rubia remix’ y ‘Arena y sal’, y es uno de los favoritos de la Gen Z (18-25 años).

El cartel del festival Zevra en Formigal. / ZEVRA

Junto a él brillarán sobre el escenario el vocalista dominicano Henry Méndez y el productor en serie de canciones del verano King África. El DJ más codiciado en festivales y discoteca de España, Alvama Ice, pinchará los hits del momento desde la mesa de mezclas. También actuará el dúo Don Dale DJs, compuesto por los artistas Carlittos y J.Beren; así como el DJ residente de Marchica, el enérgico Arnny Montana.

Noticias relacionadas

El evento de Zevra en Marchica es la segunda colaboración entre la promotora musical y el diamante del Grupo Aramón. A mediados de enero, el otro festival del grupo, Medusa, celebró una edición que dejó a todo el mundo con la boca abierta, con un 'sold out' total y un espectáculo de drones de luz y fuegos artificiales que nunca visto en el Pirineo. Para Zevra Winter Vibes aún quedan entradas a la venta a partir de 25 euros en la web oficial. Las entradas para el evento ya se pueden comprar a través de este enlace.