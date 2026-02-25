Los 20 conciertos de marzo en el Rock&Blues empiezan a ritmo de Interactivo Cuba

El Rock & Blues ha preparado para marzo una programación que vuelve a poner el foco en la diversidad sonora y en la cercanía con el público. Durante todo el mes, la sala zaragozana acogerá 20 conciertos que transitan con naturalidad entre el rock, el jazz, la fusión, el blues, el indie o las versiones, consolidando su papel como uno de los espacios de referencia para la música en la ciudad. Los primeros en dar la nota serán Interactivo de Cuba, el domingo 1 de marzo a las 20.00 horas.

La agrupación fundada por Roberto Carcassés en La Habana propone un espacio creativo abierto donde cada artista muestra su talento bajo la dirección del músico cubano. Interactivo de Cuba no funciona como una banda cerrada, sino como un proyecto colaborativo cuyo formato puede variar de concierto en concierto, haciendo que cada cita sea distinta. Su propuesta combina géneros como el jazz, la timba, el son, el hip hop o el funk, incorporando matices modernos y temáticas de actualidad global dentro de un mismo lenguaje musical.

La agrupación plantea una experiencia donde la música se construye desde la interacción entre artistas y público, en un espacio que apuesta por la improvisación y la mezcla de estilos. Actualmente cuentan con más de 3,68 mil suscriptores en YouTube y alrededor de 10,3 mil seguidores en Instagram.

El cartel mensual reunirá nombres destacados como Interactivo de Cuba, Las Novias, Comandante Twin o Adormidera, varias propuestas dentro de los ciclos En Petit Comité y Jazz & Más. Además, buena parte de las citas serán de acceso gratuito, configurando una agenda pensada para públicos diversos y para quienes buscan descubrir nuevas propuestas sobre el escenario del Rock & Blues. Para el resto de conciertos, las entradas se pueden adquirir en la web de la sala. Salvo para Las Novias, que colgaron el cartel de 'sold out' hace semanas.

Toda la programación de marzo

El miércoles 3 de marzo será el turno de Cretino & The Cretiners. Luis Cebrián presenta 'La misma mierda de siempre', un espectáculo que mezcla música, reflexión, parodia e improvisación, acompañado por Suso Lasso, Raúl Baquedano y Daniel Becerril.

El viernes 6 de marzo llegarán a la sala Los Malaje, grupo zaragozano de versiones centrado en el rock andaluz. Con Alberto Alcalá al frente, ofrecen un repertorio que recorre temas populares de artistas como El Barrio, Medina Azahara, Triana, Los Chunguitos o Camela, con una puesta en escena potente y directa.

Las Novias actuarán con el 'sold out' conseguido hace semanas / Rock&Blues

El sábado 7 de marzo tendrá lugar uno de los conciertos destacados del ciclo 'En Petit Comité' con Las Novias, uno de los grupos fundamentales de la escena aragonesa y del underground estatal. Formados en 1987, publicaron sus primeros discos en los años noventa con Polygram y EMI, producidos por Enrique Bunbury. A lo largo de más de tres décadas han desarrollado una trayectoria marcada por la independencia creativa, numerosos reconocimientos y una intensa actividad en directo. Han recibido varios Premios de la Música Aragonesa y actuado en festivales y salas de referencia en España y el extranjero.

El domingo 8 de marzo comienza el ciclo 'Jazz & Más' con Jazz & Jam Vol 4 - Sean Clapis. Guitarrista con un estilo sólido basado en la tradición del jazz estadounidense, Clapis ha girado por numerosos países y proyectos musicales.

El miércoles 11 se celebrará una nueva cita de Noche Flamenco.

Adormidera actuará el 11 de marzo / Rock&Blues

El jueves 12 llega Adormidera, proyecto de Tamara Martínez. Su música destaca por letras intensas y una estética que abraza lo crudo y lo imperfecto. Presenta 'La Leona', un álbum que se mueve entre la nostalgia y la transformación personal, con un sonido cuidado y lleno de matices producido por Estudio Uno.

El viernes 13, Drugos, banda gijonesa con base en Madrid, ofrecerá un concierto de rock con un enfoque pensado para el escenario. Formada por Jano, Luis, Ale y Nacho, apuesta por la energía directa y el formato de banda clásica.

El sábado 14 será el turno del vermú con Sr. Isasi, banda zaragozana de rock con matices indie y british pop. Con dos discos publicados, han desarrollado un sonido propio basado en melodías pegadizas y letras cercanas. Sus conciertos destacan por la energía y la conexión con el público.

La noche del sábado 14 es para Endorphin Shot, grupo que mezcla rock sureño, blues y funky. Integrado por Juan Pablo Martínez, Carmelo Cortés, Julián Casanova y Cris Alonso, presenta un repertorio marcado por el ritmo y la variedad estilística.

El domingo 15 de marzo llegará Kind of Metal 5Tet, dentro del ciclo Jazz & Más. Quinteto inspirado en el hard-bop que revisita clásicos del heavy metal y el hard rock desde el lenguaje del jazz. Liderado por Anton Jarl, reúne a músicos con amplia trayectoria y propone una combinación poco habitual entre dos universos musicales.

El miércoles 18 será el turno de V de Voz. un evento de micro abierto junto a los artistas de la academia de artes escénicas Con V de Voz. La cita, abierta al público, ofrece un espacio donde el talento local cobra vida a través de la música, el teatro y la danza.

El jueves 19 actuará Copacabana, tributo al indie pop nacional con versiones de bandas españolas actuales.

El viernes 20 estará protagonizado por Comandante Twin, banda madrileña de indie-rock con varios discos publicados y presencia en festivales nacionales. Su sonido combina guitarras potentes, melodías cuidadas y letras directas, consolidando su crecimiento dentro de la escena independiente.

El sábado 21 llegará Los Cucumbers con 'La Gramola en Directo', un concierto participativo en el que el público elige las canciones mediante un formulario. El repertorio recorre clásicos del rock, pop e indie interpretados bajo demanda y con un enfoque interactivo.

Ese mismo sábado 21 actuará El Practicante, proyecto liderado por Nelson Benito junto a músicos de amplia trayectoria. Su propuesta apuesta por un rock&roll enérgico con formación completa sobre el escenario.

El jueves 26 será el turno de Busy Bluesmen, banda nacida del deseo de tocar blues desde la autenticidad. Su repertorio viaja desde la tradición eléctrica de Chicago hasta sonidos más setenteros, con Jorge Pereyó a la voz y un enfoque centrado en la conexión con el público.

Silvia Solans and The Beerleaders se citarán el 27 de marzo / Rock&Blues

El viernes 27 llegarán Silvia Solans & The Beerleaders, con un repertorio que revisita grandes canciones de los años 90 desde una mirada actual.

El sábado 28 será el turno de Ibai García Blues Project, debut en solitario del guitarrista y compositor que amplía el blues rock hacia terrenos de soul y rock sureño.

Noticias relacionadas

Finalmente, el domingo 29, dentro del ciclo Jazz & Más, actuará Carlos Bernal Trío & Voro García. Formación activa desde 1998, que presenta un repertorio basado en jazz moderno, swing y música brasileña, interpretado por cuatro músicos con amplia experiencia en la escena.