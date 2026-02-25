Los éxitos de la favorita a arrasar en los Goya nacieron en Zaragoza: "Me hizo mucha ilusión"

El sábado se celebra una nueva edición de los Premios Goya, esta vez en Barcelona, y todas las miradas están puestas en dos películas que son las grandes favoritas ('Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa; y 'Sirat', de Oliver Laxe) con ligera ventaja para la primera según las quinielas.

Lo que solo unos pocos conocen y recuerdan es que la directora de 'Los domingos', Alauda Ruiz de Azúa, empezó a cosechar éxitos en su incipiente carrera cinematográfica en Zaragoza, donde precisamente se le rindió un homenaje en diciembre pasado en el Festival de cine de la ciudad. Pero su relación con la capital aragonesa es mucho anterior.

Hace más de dos décadas

En el año 2005, la vasca dirigía su primer trabajo audiovisual, el cortometraje 'Clases particulares', con un reparto en el que estaba la zaragozana Luisa Gavasa junto a Álex García, Bárbara Santa-Cruz y Zoe Berriatúa. En ese duro caminar de presentar su cortometraje a festivales para que fuera seleccionado y así poder verse, Alauda Ruiz de Azúa vio cómo 'Clases particulares' era seleccionado por el Ja Ja Festival, una cita de humor que celebrara su primera edición ese año en Zaragoza.

El cortometraje no solo fue seleccionado y, por consiguiente proyectado, en esa edición del festival sino que, además, fue uno de los premiados por el jurado bendiciendo así a una Alauda Ruiz de Azúa, que empezaba de la mejor manera posible su carrera. La propia cineasta recordaba aquello en diciembre en su úlima visita a Zaragoza: "Siempre vengo muy contenta a Zaragoza. Aquel premio me hizo mucha ilusión porque era un festival de comedia y fue la demostración de que tenía sentido del humor ese trabajo", señaló entonces.