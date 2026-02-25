La exposición 'Goya, pintura de caballete' llega a la Biblioteca de Aragón con casi 70 piezas únicas

La Fundación Goya ha inaugurado en la Biblioteca de Aragón de la calle Doctor Cerrada la exposición bibliográfica 'Goya, pintura de caballete', una muestra dedicada al fondo documental de la entidad que podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. La exposición reúne una selección de estudios, ensayos, catálogos, ediciones singulares y objetos vinculados a la faceta más especializada del artista de Fuendetodos como pintor.

En la presentación han intervenido el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, y la coordinadora de la fundación, Aixa Álvarez, quienes han destacado la relevancia del fondo bibliográfico como herramienta esencial para la investigación y difusión de la obra del artista aragonés, en un contexto marcado por la proximidad del bicentenario de su fallecimiento.

La muestra recoge publicaciones procedentes del fondo de la Fundación Goya en Aragón, integrado por aproximadamente 2.600 ejemplares procedentes del Instituto Bibliográfico Aragonés. De este conjunto se ha realizado una selección que permite al visitante aproximarse a la pintura de caballete, considerada la modalidad más especializada dentro de la producción goyesca.

La muestra se podrá visitar hasta el próximo 30 de marzo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Entre las piezas expuestas se incluyen estudios y publicaciones de referencia en varios idiomas, con trabajos de autores como Juliet Wilson, Enrique Lafuente Ferrari, Manuela Mena o Janis Tomlinson, cuyos análisis han contribuido de manera decisiva al conocimiento de la obra del pintor y su visión.

Asimismo, pueden encontrarse colecciones dedicadas a distintas etapas y temáticas, como Goya e Italia, sus retratos, su pintura de corte, los cartones para tapices, la pintura religiosa y mitológica o sus representaciones vinculadas al carnaval y a la guerra.

La exposición incorpora cerca de 70 piezas entre libros, catálogos y objetos singulares. Entre ellos destaca un disco de vinilo dedicado a 'La maja' de Goya, así como ediciones de lujo y ejemplares que abordan cuestiones como la representación de la mujer en la obra de Goya.

Pedro Olloqui y Aixa Álvarez, este miércoles en la Biblioteca de Aragón. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El director de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha explicado que "esta pequeña muestra se enmarca dentro de la línea de exposiciones preparadas con motivo del bicentenario, lo que sirve como preludio de la magnitud de la celebración". Olloqui ha añadido que "con esta exposición se pretende acercar el 'aragonesismo' de Goya y su visión a la ciudadanía, además de enseñar como han sido los estudios que se han realizado a lo largo de la historia. La temática central, la pintura de caballete muestra la capacidad del pintor para comprender el contexto de cada retrato y transmitirlo con su pintura y eso es lo que quiere mostrar".

En el marco del bicentenario

Por su parte, la coordinadora de la fundación, Aixa Álvarez, ha subrayado que "esta propuesta no solo pone en valor el legado pictórico de Goya, sino también el trabajo de documentación, catalogación e investigación desarrollado durante años en torno a su figura. En este sentido, ha señalado que el fondo bibliográfico constituye uno de los principales activos de la entidad para promover el estudio y la divulgación del pintor aragonés.

La muestra se enmarca dentro de la programación cultural prevista con motivo del bicentenario de Goya, lo que dará lugar a la inauguración de una decena de exposiciones durante los próximos meses. Con ello, la Fundación Goya en Aragón busca reforzar la proyección nacional e internacional del artista, y de tal modo, consolidar la comunidad como referente en el estudio de su obra.

'Goya, pintura de caballete' podrá visitarse en la Biblioteca de Aragón en horario de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. Las piezas estarán expuestas en vitrinas y los visitantes podrán solicitar posteriormente su visualización en caso de querer indagar más sobre ellas.