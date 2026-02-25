La librería Anónima y Prames, premiadas por el Gobierno de Aragón: "Hemos tenido la suerte de vivir la explosión de las letras aragonesas"

La librería Anónima de Huesca y la editorial Prames han recibido este miércoles los premios a la Trayectoria Profesional en el Sector del Libro de Aragón 2024 y al Libro mejor editado en la comunidad en 2024, que se ha otorgado al volumen ‘Historia de Aragón. Tomo I’ de Prames.

Han recogido los reconocimientos José María Aniés, fundador de Librería Anónima, y el editor Rafael Yuste, coordinador de publicaciones de Prames, en un acto que ha contado con la asistencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, y del director general de Cultura, Pedro Olloqui, quien ha glosado la trayectoria de los premiados.

"La explosión de las letras aragonesas"

El fundador de Librería Anónima, Chema Aniés, ha agradecido la distinción que ha dedicado a sus compañeras Marta Bosque y Ana Mora y a “los amigos que construyen cada día nuestra pequeña librería”. Ha recordado en sus palabras a los libreros y librerías aragoneses que comenzaron, como ellos, a finales de los 80, “aprendiendo un oficio que rápidamente se vería sometido a una transformación impensable”.

“Hemos tenido también la suerte de vivir la explosión de las letras aragonesas con una generación de creadores que ha conseguido saltarse todas las barreras y convertirse en referentes internacionales en ensayo, literatura, historia”, ha afirmado.

Ha dedicado también el premio a la memoria de Joaquín Campo, editor de Taula; a Javi Hernández, escritor, ilustrador y editor de Libros de Ida y Vuelta; y a Charles Merigot, librero, editor y autor; y ha tenido unas palabras de afecto para los vecinos de la plaza Santa Clara de Huesca que se vieron afectados por el desalojo de sus edificios por problemas de estructura.

"Alucinante" travesía

Por su parte, el coordinador de publicaciones de Prames, Rafael Yuste, ha expresado el agradecimiento de la editorial al Gobierno de Aragón por la concesión de este premio y por su “apuesta por el sector del libro en general”.

Ha mencionado a los autores del libro que ha sido premiado, el historiador Alberto Sevilla Conde y el ilustrador Chema Agustín, “quienes se han embarcado y nos han embarcado en una alucinante travesía por la historia de Aragón, llena de rigor, espíritu divulgativo y belleza, de la que ya contamos con dos volúmenes de los cuatro que compondrán la colección”.

Yuste ha agradecido también el trabajo del equipo gráfico de Prames, integrado por Blanca Cortés, Chus Escartín y Ricardo Polo, dado que “a ellos se deben, en cuanto al continente, todos los éxitos de nuestras publicaciones y son ejemplo de profesionalidad y de trabajo en equipo”.

La consejera en funciones, por su parte, ha resaltado que esta tarde “celebramos a quienes hacen posible que el libro siga siendo un espacio de encuentro, de conocimiento y de libertad”, con la entrega de unos premios que reconocen a quienes trabajan para que la cultura “sea accesible, cercana y profundamente humana”.

“Estos premios nacen precisamente para valorar la labor de nuestros creadores, editores y libreros, un trabajo constante, muchas veces silencioso, pero absolutamente esencial”, ha dicho. La librería Anónima y Prames son dos proyectos distintos, pero que comparten lo esencial: “la constancia de quienes sostenéis la cultura con oficio y con pasión”.