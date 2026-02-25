Los aragoneses nominados a los Goya y dónde ver sus trabajos

Después de la triunfal edición para Aragón de los Goya de hace un año en Granada, la comunidad continúa con el idilio de los últimos años a esta parte con los premios del cine español donde su presencia (algo nada habitual hace un tiempo) empieza a ser ya una constante año tras año. Y, además, lejos de ser testimonial, siempre cuenta con grandes opciones de llevarse algún 'cabezón'.

En este 2026, en la gala del sábado de Barcelona, las posibilidades aragonesas pasan por dos nombres ya consagradas y una directora que se estrena en estos premios y lo hace con un cortometraje documental que ha impactado mucho entre los espectadores abordando la realidad de los campos de refugiados saharauis centrándose en un grupo de mujeres voluntarias que se dedican a localizar y desactivar minas antipersonas.

El cortometraje se llama 'Disonancia' (que se puede ver en FIlmin) y su directora es la oscense Raquel Larrosa, periodista y cineasta, que se estrena en el mundo de los Goya, pero que cuenta coin muchas opciones para llevarse un premio que ella tiene claro serviría para "incomodar y dejar en evidencia a los gobernantes que no están cumpliendo con lo prometido".

Veteranos de los premios

También oscense pero ya curtida en la industria del cine, Yasmina Praderas es otra de las aragonesas que opta a un Goya y este sábado y que las quinielas se lo dan por seguro. Ha sido una de las responsable del sonido de 'Sirat', la película que Oliver Laxe rodó en parte en Teruel, y que también está en la carrera por el Oscar, también con su trabajo en sonido. Praderas ya cuenta con un Goya, el que ganó con 'As bestas' y, además, ha estado nominada otras tres veces. 'Sirat' está disponible en Movistar+.

El que también sabe lo que es ganar un Goya ya por partida doble es Gaizka Urresti, vasco de nacimiento pero afincado desde hace muchos años en Aragón donde está su productora, que en esta edición podría conseguir su tercer 'cabezón', algo conseguido por muy pocos cineastas. Tras ganar el de corto de animación (por 'Abstenerse agencias') y el de documental ('Labordeta, un hombre sin más'), ahora podría repetir en la categoría de documental con 'Eloy de la iglesia, adicto al cine'. Es la quinta nominación del cineasta que se considera un enamorado de los Goya.

'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' se puede ver en Movistar+ y este miércoles hay una proyección pública en el Colegio Mayor Cerbuna, a las 18.00 horas, dentro de La buena estrella.