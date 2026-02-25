Una serie internacional busca extras en Zaragoza: Cómo apuntarse al casting y qué requisitos hay que tener
No se conoce qué producción será pero sí que su rodaje está previsto para el mes de mayo
Zaragoza acogerá el rodaje de una serie internacional durante el próximo mes de mayo y, aunque no se ha desvelado todavía de qué producción se trata ni nada que rodee al proyecto, como ya es habitual, por otro lado, ya se ha lanzado una convocatoria pública para buscar extras que formen parte de la serie.
Un cásting para el que ya se han abierto la recepción de solicitudes a través de una de las agencias más importantes que hay en España, ModExpoR, que ha convocado a través de sus redes sociales. Y el mensaje es muy claro, se buscan residentes en Zaragoza de todas las etnias con edades entre 18 y 70 años, que tenegan el DNI (o bien el NIE) en vigor.
Cómo inscribirse
La publicación invita al que desee inscribirse en el casting a que se ponga en contacto con la agencia y facilita un número de whatsapp para tal fin y más información, el 689679061.
Modexpor Casting ofrece servicios de casting para anuncios, sesiones de moda, sesiones fotográficas, largometrajes, televisión, etc. desde 1981, año de su fundación. Desde 1990, se especializan en servicios para productoras españolas y extranjeras, así como en sesiones de casting integrales durante todas las etapas de producción, según las necesidades de los clientes.
