Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión PlazaYolanda DíazMovilización escuela públicaCafetería cooperativa taxis ZaragozaReal ZaragozaMuere concejal PP
instagramlinkedin

Una serie internacional busca extras en Zaragoza: Cómo apuntarse al casting y qué requisitos hay que tener

No se conoce qué producción será pero sí que su rodaje está previsto para el mes de mayo

La serie se rodará en Zaragoza durante el mes de mayo.

La serie se rodará en Zaragoza durante el mes de mayo. / EL PERIÓDICO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Zaragoza acogerá el rodaje de una serie internacional durante el próximo mes de mayo y, aunque no se ha desvelado todavía de qué producción se trata ni nada que rodee al proyecto, como ya es habitual, por otro lado, ya se ha lanzado una convocatoria pública para buscar extras que formen parte de la serie.

Un cásting para el que ya se han abierto la recepción de solicitudes a través de una de las agencias más importantes que hay en España, ModExpoR, que ha convocado a través de sus redes sociales. Y el mensaje es muy claro, se buscan residentes en Zaragoza de todas las etnias con edades entre 18 y 70 años, que tenegan el DNI (o bien el NIE) en vigor.

Cómo inscribirse

La publicación invita al que desee inscribirse en el casting a que se ponga en contacto con la agencia y facilita un número de whatsapp para tal fin y más información, el 689679061.

Noticias relacionadas y más

Modexpor Casting ofrece servicios de casting para anuncios, sesiones de moda, sesiones fotográficas, largometrajes, televisión, etc. desde 1981, año de su fundación. Desde 1990, se especializan en servicios para productoras españolas y extranjeras, así como en sesiones de casting integrales durante todas las etapas de producción, según las necesidades de los clientes.

TEMAS

  1. Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: 'He estado 15 minutos parada
  2. Cambios en el contrato de la nueva Romareda: las obras se abaratan
  3. La avenida Cataluña se transforma: ya están construidos los dos restaurantes de comida rápida que abrirán sobre las antiguas naves de Galerías Primero en Zaragoza
  4. David Gracia, el aficionado del Real Zaragoza al que el Andorra prohibió el acceso al estadio: «Sentí rabia y ganas de llorar por pura impotencia»
  5. La metralleta de Rubén Sellés y la última bala del Real Zaragoza con otro cambio de entrenador
  6. El paso del exjefe de la Policía en Aragón por Zaragoza: los nombramientos de 'Jota', el caso Gali y su vida 'extrapolicial
  7. ¿Hay puente en los colegios de Zaragoza esta Cincomarzada 2026? Así lo refleja el calendario escolar
  8. La responsabilidad de los jugadores del Real Zaragoza en la peor crisis de la historia: Nadie se va de rositas

Aena duplicará su inversión en el aeropuerto menos utilizado de España: el plan para Huesca-Pirineos

Aena duplicará su inversión en el aeropuerto menos utilizado de España: el plan para Huesca-Pirineos

Perros especializados en rastreo acuático refuerzan el dispositivo de búsqueda de Pablo Cebolla en Zaragoza

Perros especializados en rastreo acuático refuerzan el dispositivo de búsqueda de Pablo Cebolla en Zaragoza

Christophe Leribault, presidente del palacio de Versalles, nuevo director de el Louvre

Christophe Leribault, presidente del palacio de Versalles, nuevo director de el Louvre

Los 20 conciertos de marzo en el Rock&Blues empiezan a ritmo de Interactivo Cuba

Los 20 conciertos de marzo en el Rock&Blues empiezan a ritmo de Interactivo Cuba

El Real Zaragoza y sus 11 expulsiones que lleva, camino de la leyenda

El Real Zaragoza y sus 11 expulsiones que lleva, camino de la leyenda

Woman El Corte Inglés, la marca que acompaña a todas las mujeres en cada momento del día

Woman El Corte Inglés, la marca que acompaña a todas las mujeres en cada momento del día
Tracking Pixel Contents