8-M: Las salas de Aragón programan 30 conciertos liderados por mujeres

Las salas que forman parte de Aragón en Vivo vuelven a poner el foco en el talento femenino con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, una cita que la asociación aprovecha para concentrar 30 propuestas protagonizadas por artistas y bandas lideradas por mujeres.

Lejos de entender el 8-M como una excusa puntual, desde Aragón en Vivo recuerdan que la presencia femenina forma parte habitual de la programación de sus escenarios a lo largo de todo el año. En este sentido, la asociación subraya que “el objetivo no es limitar la visibilidad de las artistas a una fecha concreta, sino generar espacios continuos donde puedan mostrar su trabajo en igualdad de condiciones”.

El mes de marzo sirve como escaparate para reunir diferentes propuestas que contribuyen a romper moldes, cuestionar estereotipos y ampliar miradas dentro de la escena musical. Entre las citas que la asociación ofrece este mes se encuentran artistas como: Eli Loves, Reina Vudú, Adormidera, Endorphin Shot, Faenna, Flor de Lava, Mafalda Cardenal, Danica Música, Lorraine, Laura Ruiz y Roberto Gandul, Eva McBel, Alice Wonder y Ruth Lorenzo, entre otras.

La evolución del panorama musical en los últimos años refleja una presencia cada vez más sólida de mujeres en todos los géneros y formatos, con proyectos consolidados y nuevas propuestas con gran proyección. Aragón en Vivo destaca que esta diversidad se traduce también en sus salas, donde conviven artistas emergentes y trayectorias consolidadas que conectan con públicos muy distintos, así como artistas locales, nacionales e internacionales.

Programación completa 8M

Sala Creedence

La Sala Creedence celebra la VI edición de su Fest Creedence Women con 11 citas:

Viernes 6 marzo, 21h. Eli Lovis + Soez

Sábado 7 marzo, 21h. Anti Mums (Vigo)

Domingo 8 marzo, 12h. Suwing Mujeres

Domingo 8 marzo, 19h. Las chicas del burlesque

Viernes 13 marzo, 21h. Contra el viento

Sábado 14 marzo, 21h. Paco te quiero

Domingo 15 marzo, 19h. Sunflowers (Prt)

Viernes 20 marzo, 21h. The Same Way

Sábado 21 marzo, 21h. Blueroomess

Viernes 27 marzo, 21h. Local Seis

Sábado 28 marzo, 21h. Reina Vudú

Rock & Blues

Domingo 1 marzo, 20h. Interactivo de Cuba

Viernes 6 marzo, 21h. Los Malaje

Jueves 12 marzo, 21h. Adormidera

Sábado 14 marzo, 21h. Endorphin Shot

La Lata de Bombillas

Sábado 7 marzo, 21h. Marina Domínguez + Valdivia (acústico) + Sara Georgy DJ

Sala López

Viernes 6 marzo, 20h. Faenna

Miércoles 11 marzo, 20h. Flor de Lava

Viernes 20 marzo, 20h. Mafalda Cardenal

Sábado 21 marzo, 19h30. Matah feat Chalart58

Sábado 28 marzo, 20h. Balkan Paradise Orchestra

Moliner 7

Domingo 1 marzo, 13h. Danica música

La Campana Underground

Miércoles 4 marzo, 20h30. Lorraine. Mujeres en femenino plural

El Refugio del Crápula

Domingo 8 marzo, 19h. Laura Ruiz y Roberto Gandul, ‘Canciones italianas per tutti’

Teatro de las Esquinas

El Teatro de las Esquinas celebra la tercera edición de su Festival En Vivo Con ellas con las siguientes fechas:

Viernes 6 marzo, 19h30. Eva Mcbel

Sábado 7 marzo, 21h. Alice Wonder + artista invitada: Xerach

Domingo 8 marzo, 19h30. Sombra Alor

Viernes 13 marzo, 20h. Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé: "Savia"

Sábado 14 marzo, 20h. Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé: "Savia"

Domingo 15 marzo, 18h30. Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé: "Savia"

