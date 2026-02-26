Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

8-M: Las salas de Aragón programan 30 conciertos liderados por mujeres

La asociación reivindica la presencia de mujeres artistas durante todo el año y no solo en fechas señaladas

Ruth Lorenzo presenta su último trabajo, 'Blacksheep', en La Casa del Loco / El Periódico

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Las salas que forman parte de Aragón en Vivo vuelven a poner el foco en el talento femenino con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, una cita que la asociación aprovecha para concentrar 30 propuestas protagonizadas por artistas y bandas lideradas por mujeres.

Lejos de entender el 8-M como una excusa puntual, desde Aragón en Vivo recuerdan que la presencia femenina forma parte habitual de la programación de sus escenarios a lo largo de todo el año. En este sentido, la asociación subraya que “el objetivo no es limitar la visibilidad de las artistas a una fecha concreta, sino generar espacios continuos donde puedan mostrar su trabajo en igualdad de condiciones”.

El mes de marzo sirve como escaparate para reunir diferentes propuestas que contribuyen a romper moldes, cuestionar estereotipos y ampliar miradas dentro de la escena musical. Entre las citas que la asociación ofrece este mes se encuentran artistas como: Eli Loves, Reina Vudú, Adormidera, Endorphin Shot, Faenna, Flor de Lava, Mafalda Cardenal, Danica Música, Lorraine, Laura Ruiz y Roberto Gandul, Eva McBel, Alice Wonder y Ruth Lorenzo, entre otras.

La evolución del panorama musical en los últimos años refleja una presencia cada vez más sólida de mujeres en todos los géneros y formatos, con proyectos consolidados y nuevas propuestas con gran proyección. Aragón en Vivo destaca que esta diversidad se traduce también en sus salas, donde conviven artistas emergentes y trayectorias consolidadas que conectan con públicos muy distintos, así como artistas locales, nacionales e internacionales.

Programación completa 8M

Sala Creedence

La Sala Creedence celebra la VI edición de su Fest Creedence Women con 11 citas:

  • Viernes 6 marzo, 21h. Eli Lovis + Soez
  • Sábado 7 marzo, 21h. Anti Mums (Vigo)
  • Domingo 8 marzo, 12h. Suwing Mujeres
  • Domingo 8 marzo, 19h. Las chicas del burlesque
  • Viernes 13 marzo, 21h. Contra el viento
  • Sábado 14 marzo, 21h. Paco te quiero
  • Domingo 15 marzo, 19h. Sunflowers (Prt)
  • Viernes 20 marzo, 21h. The Same Way
  • Sábado 21 marzo, 21h. Blueroomess
  • Viernes 27 marzo, 21h. Local Seis
  • Sábado 28 marzo, 21h. Reina Vudú

Rock & Blues

  • Domingo 1 marzo, 20h. Interactivo de Cuba
  • Viernes 6 marzo, 21h. Los Malaje
  • Jueves 12 marzo, 21h. Adormidera
  • Sábado 14 marzo, 21h. Endorphin Shot

La Lata de Bombillas

  • Sábado 7 marzo, 21h. Marina Domínguez + Valdivia (acústico) + Sara Georgy DJ

Sala López

  • Viernes 6 marzo, 20h. Faenna
  • Miércoles 11 marzo, 20h. Flor de Lava
  • Viernes 20 marzo, 20h. Mafalda Cardenal
  • Sábado 21 marzo, 19h30. Matah feat Chalart58
  • Sábado 28 marzo, 20h. Balkan Paradise Orchestra

Moliner 7

  • Domingo 1 marzo, 13h. Danica música

La Campana Underground

  • Miércoles 4 marzo, 20h30. Lorraine. Mujeres en femenino plural

El Refugio del Crápula

  • Domingo 8 marzo, 19h. Laura Ruiz y Roberto Gandul, ‘Canciones italianas per tutti’

Teatro de las Esquinas

El Teatro de las Esquinas celebra la tercera edición de su Festival En Vivo Con ellas con las siguientes fechas:

  • Viernes 6 marzo, 19h30. Eva Mcbel
  • Sábado 7 marzo, 21h. Alice Wonder + artista invitada: Xerach
  • Domingo 8 marzo, 19h30. Sombra Alor
  • Viernes 13 marzo, 20h. Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé: “Savia”
  • Sábado 14 marzo, 20h. Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé: “Savia”
  • Domingo 15 marzo, 18h30. Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé: “Savia”

La Casa del Loco

  • Viernes 13 marzo, 21h Ruth Lorenzo

