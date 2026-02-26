8-M: Las salas de Aragón programan 30 conciertos liderados por mujeres
La asociación reivindica la presencia de mujeres artistas durante todo el año y no solo en fechas señaladas
Las salas que forman parte de Aragón en Vivo vuelven a poner el foco en el talento femenino con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, una cita que la asociación aprovecha para concentrar 30 propuestas protagonizadas por artistas y bandas lideradas por mujeres.
Lejos de entender el 8-M como una excusa puntual, desde Aragón en Vivo recuerdan que la presencia femenina forma parte habitual de la programación de sus escenarios a lo largo de todo el año. En este sentido, la asociación subraya que “el objetivo no es limitar la visibilidad de las artistas a una fecha concreta, sino generar espacios continuos donde puedan mostrar su trabajo en igualdad de condiciones”.
El mes de marzo sirve como escaparate para reunir diferentes propuestas que contribuyen a romper moldes, cuestionar estereotipos y ampliar miradas dentro de la escena musical. Entre las citas que la asociación ofrece este mes se encuentran artistas como: Eli Loves, Reina Vudú, Adormidera, Endorphin Shot, Faenna, Flor de Lava, Mafalda Cardenal, Danica Música, Lorraine, Laura Ruiz y Roberto Gandul, Eva McBel, Alice Wonder y Ruth Lorenzo, entre otras.
La evolución del panorama musical en los últimos años refleja una presencia cada vez más sólida de mujeres en todos los géneros y formatos, con proyectos consolidados y nuevas propuestas con gran proyección. Aragón en Vivo destaca que esta diversidad se traduce también en sus salas, donde conviven artistas emergentes y trayectorias consolidadas que conectan con públicos muy distintos, así como artistas locales, nacionales e internacionales.
Programación completa 8M
Sala Creedence
La Sala Creedence celebra la VI edición de su Fest Creedence Women con 11 citas:
- Viernes 6 marzo, 21h. Eli Lovis + Soez
- Sábado 7 marzo, 21h. Anti Mums (Vigo)
- Domingo 8 marzo, 12h. Suwing Mujeres
- Domingo 8 marzo, 19h. Las chicas del burlesque
- Viernes 13 marzo, 21h. Contra el viento
- Sábado 14 marzo, 21h. Paco te quiero
- Domingo 15 marzo, 19h. Sunflowers (Prt)
- Viernes 20 marzo, 21h. The Same Way
- Sábado 21 marzo, 21h. Blueroomess
- Viernes 27 marzo, 21h. Local Seis
- Sábado 28 marzo, 21h. Reina Vudú
Rock & Blues
- Domingo 1 marzo, 20h. Interactivo de Cuba
- Viernes 6 marzo, 21h. Los Malaje
- Jueves 12 marzo, 21h. Adormidera
- Sábado 14 marzo, 21h. Endorphin Shot
La Lata de Bombillas
- Sábado 7 marzo, 21h. Marina Domínguez + Valdivia (acústico) + Sara Georgy DJ
Sala López
- Viernes 6 marzo, 20h. Faenna
- Miércoles 11 marzo, 20h. Flor de Lava
- Viernes 20 marzo, 20h. Mafalda Cardenal
- Sábado 21 marzo, 19h30. Matah feat Chalart58
- Sábado 28 marzo, 20h. Balkan Paradise Orchestra
Moliner 7
- Domingo 1 marzo, 13h. Danica música
La Campana Underground
- Miércoles 4 marzo, 20h30. Lorraine. Mujeres en femenino plural
El Refugio del Crápula
- Domingo 8 marzo, 19h. Laura Ruiz y Roberto Gandul, ‘Canciones italianas per tutti’
Teatro de las Esquinas
El Teatro de las Esquinas celebra la tercera edición de su Festival En Vivo Con ellas con las siguientes fechas:
- Viernes 6 marzo, 19h30. Eva Mcbel
- Sábado 7 marzo, 21h. Alice Wonder + artista invitada: Xerach
- Domingo 8 marzo, 19h30. Sombra Alor
- Viernes 13 marzo, 20h. Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé: “Savia”
- Sábado 14 marzo, 20h. Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé: “Savia”
- Domingo 15 marzo, 18h30. Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé: “Savia”
La Casa del Loco
- Viernes 13 marzo, 21h Ruth Lorenzo
- La crónica del Casademont Zaragoza-USK Praga: al cielo de la Euroliga por la puerta grande (73-66)
- Una aldea abandonada cerca del Pirineo aragonés se vende por un millón de euros: 'Ideal para proyecto de hostelería, turismo rural con encanto...
- Reabre una cafetería de 'Mi Marrano' en un mítico espacio comercial del centro de Zaragoza
- Acuerdo in extremis entre Natalia Chueca y Vox en Zaragoza: estos son los cambios y las claves del pacto
- Una famosa cafetería de Zaragoza se traspasa después de 24 años: 'Gracias a los que confiaron en nosotros desde el primer día
- Este es el camino que le espera al Casademont Zaragoza en la Final Six de la Euroliga
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Una Final Six es algo que no sabes cuándo va a volver
- La desgarradora llamada de Francho: 'O hacemos borrón y cuenta nueva o nos vamos a la mierda todos... Todos