Adiós a 43 años de folclore aragonés en el barrio de Torrero: “Todo tiene un inicio y un final”

A principios de los 80, Juan Carlos Serrano, con la colaboración de Montserrat González, puso en marcha este grupo folclórico que ahora se despide. Desde el corazón de Torrero-La Paz, Semblante Aragonés ha trabajado por mantener las raíces del folclore aragonés y por exportar la tradición de la jota más allá de Aragón.

La falta de relevo generacional, lo complicado que resulta compatibilizar la vida laboral y la artística y la pronta jubilación de su alma mater les ha abocado a tomar esta decisión: “Tengo ganas de descansar y pasar página. Todo tiene un inicio y un final”, reconoce Serrano.

La asociación cultural que comprendía las labores de formación en la escuela Semblante Joven y las de representación en las actuaciones de Semblante Aragonés, había pasado a manos de Eduardo Serrano, hijo de Juan Carlos Serrano y Montserrat González, pero en el último año la situación era ya irreversible.

Una vida dedicada a la jota

La herida que dejó la pandemia de 2020 se unió con la pérdida de interés de los más jóvenes y que las obligaciones de quienes han crecido con Semblante iban aumentando con la edad. Por eso, antes de quedar como un grupo para hacer “la BBC: bodas, bautizos y comuniones”, han preferido dejar el listón alto y despedirse con un buen sabor de boca. “Éramos como una familia y eso se va perdiendo”, se lamenta Juan Carlos Serrano.

Actuación de Semblante Joven, la escuela de jota de la agrupación, en 1983 / Semblante Aragonés

Él es un testimonio vivo de la jota aragonesa, más de 50 años bailando, creando, dirigiendo, enseñando e investigando. “Si la gente supiera los años de escuela que tienes que tener para cinco o seis minutos de actuación...”, dice. Tras lo que se ve en el escenario, tras ese baturrismo tan criticado por algunos y tras lo que ahora llena horas de pantalla hay un enorme esfuerzo físico y emocional. Horas incontables de ensayos y carretera, robadas al sueño, la familia y a los amigos: “Puedes vivir de esto, pero no por las actuaciones”, señala.

Los instrumentos cuestan dinero y los trajes cuestan dinero, además de la dedicación de “madres cosiendo”. La labor etnográfica que realizan los grupos folclóricos y en concreto Semblante Aragonés, es básica para mantener la tradición de la indumentaria. Serrano recuerda que antes no había tantas tiendas de trajes y tener las prendas adecuadas dependía de las manos maternas de cada jotero y jotera. “Fernando Berges es un estudioso de la indumentaria y gracias a él nosotros nos hemos informado, nos hemos intentado poner en el escenario la indumentaria acorde a los bailes”.

Esa esencia se plasmaba especialmente desde 2004, cuando en la habitual actuación de las Fiestas del Pilar en el escenario de la fuente de la Hispanidad, decidieron dar un nuevo formato al manido baile-canto-baile de los festivales de jota: “Nosotros empezamos a hacer con una temática específica”. Según explica Serrano, cada espectáculo tenía un hilo conductor, recuperaron el cancionero, trataron el folclore de la provincia de Teruel, la fiesta popular e, incluso, en 2019 dedicaron su espectáculo a la jota en femenino.

Una familia unida a golpe de castañuela

Actuaciones en Brasil, Francia o Suiza y prácticamente todas las comunidades autónomas españolas, más de un centenar de premios en los diferentes concursos de jota en Aragón y en parte de España, el reconocimiento del Papa Juan Pablo II o de los entonces reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, han llenado la vida de Semblante Aragonés.

“Fuera de Aragón se te valora diez veces más”, tasa Serrano, aunque de las mil anécdotas que podría compartir elige la emoción del aplauso a un compañero: “Estuvimos actuando en el Teatro Romano de Mérida y un bailador que se lesionó; con el teatro lleno tuvo que salir otro bailador a seguir el baile sin interrumpirlo. Luego el presentador, que para mí fue excelso, cogió a la persona y la sacó otra vez al escenario para que se llevara el grato recuerdo de que un día ahí se lesionó, pero el teatro se le puso en pie, más de 2.000 personas. Eso no se paga con dinero y mira que hemos estado en teatros importantes, es impresionante”.

Con Juan Carlos I después de bailar en Utrillas (Teruel) en 2002 / Semblante Aragonés

Las bondades y la “satisfacción personal de conocer a las personas” como a una familia, también se vieron atravesadas por estados de incertidumbres, como en aquel festival en Torrelavega (Cantabria), un mes de agosto de los 90, cuando “diez días antes, escasamente, me empiezan a decir que no pueden venir y me quedo con dos en la rondalla; lo pasé fatal”. Y no solo “salvaron la papeleta”, sino que los valientes inexpertos que apoyaron a Semblante Aragonés en aquella coyuntura se quedaron hasta el final entre sus guitarras, bandurrias y laudes.

Juan Carlos Serrano recibe la placa que, desde 2009, reconoce una calle de Zaragoza a Semblante Aragonés / Semblante Aragonés

Las luces de la escuela de Torrero, donde tienen el reconocimiento de una calle con su nombre, ya se apagaron a finales del pasado curso. La despedida la echaron en la plaza del Pilar, en octubre de 2025. Y ahora, en uno de esos momentos de iluminación mediática sobre la cultura popular de la jota, despacico y callandico, Juan Carlos Serrano se despide de los compañeros y compañeras que bailaron a su lado, de las voces que acompasaron cada punta-tacón y de las cuerdas que marcaron los acordes de Semblante Aragonés.

Se desata las alpargatas, pero no se va del todo. “Seguimos apostando por la jota”, afirma, y tiene en imprenta un libro sobre el cantador de Fuentes de Ebro, Santiago Lapuente. Mientras apura las últimas clases con su alumnado, quiere “seguir trabajando por la jota desde otro punto de vista”.