El Congreso aprueba una proposición no de ley para que Zaragoza acoja los Premios Goya en 2028

La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para apoyar la candidatura de Zaragoza como sede de la gala de los Premios Goya en 2028, coincidiendo con el bicentenario de la muerte de Francisco de Goya.

En un comunicado, el grupo socialista ha informado de esta iniciativa, que reconoce la figura universal de Francisco de Goya, nacido en Fuendetodos (Zaragoza), y considera que Aragón es el escenario idóneo para acoger la ceremonia de los premios de cine español en el 200 aniversario de su fallecimiento.

Además, la proposición busca apoyar la descentralización de la gala de los premios del cine español que organiza la Academia de Cine, y que se ha celebrado en otras ciudades como Valencia, Sevilla, Málaga y que este año vuelve a Barcelona, pero nunca ha viajado a Zaragoza.

El comunicado del grupo socialista informa también de que se ha aprobado otra de sus iniciativas, una proposición no de ley para respaldar y reconocer el festival Rototom Sunsplash (Benicàssim) en su 30 aniversario como uno de los festivales de reggae más importantes del mundo.

La iniciativa "insta a facilitar su continuidad y futura proyección, así como el apoyo para acceder a líneas de financiación y patrocinio para su viabilidad en próximas ediciones".

El consistorio zaragozano lleva años soñando con acoger los galardones. Hasta ahora, el principal escollo era el económico ya que conseguir que la gala de los Goya se celebre en tu ciudad tiene un coste (si nos atenemos a las últimas ciudades que han sido sede) de algo más de dos millones de euros.