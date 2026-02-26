Un corto sobre un intento de récord en los Alpes suizos gana el Pirineos Mountain Festival

El cortometraje 'The Fast Line', del alemán Jochen Scmoll, ha ganado el gran premio del V Pirineos Mountain Film Festival, dotado con 3.000 euros, una producción que sigue a dos alpinistas en su intento de romper el récord de velocidad en la ascensión consecutiva de las caras norte de los picos Eiger, Mönch y el Jungfrau, en los alpes suizos.

Según informa la organización del certamen, el jurado ha valorado en su decisión la capacidad del cineasta de plasmar en imágenes un "hito histórico" con una calidad técnica sobresaliente en cuanto a la planificación del rodaje de la cinta.

En otras categorías, la producción, el Premio al Mejor Cortometraje de Aventura y Deporte, dotado con 1.500 euros, ha sido para 'A Baffin Vacation. Love on Ice', una producción de los canadienses Rush Sturges y Skip Armstrong que muestra un viaje de 69 días por la isla canadiense de Baffin a través del esquí de cometa, la escalada y el kayak.

Un viaje, según recoge el acta oficial del jurado, en el que sus protagonistas proponen una “exaltación de la aventura de gran exigencia en una región inhóspita” como es la isla de Baffin, situada en el Círculo Polar Ártico.

Fotograma del corto ganador 'The fast line' / PMFF

Por su parte, 'Gypaetus: The Last Bone Breaker' (España/Reino Unido), de Juan de la Cueva Aldea se ha llevado el reconocimiento al Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza (1.500 euros), con una narración en imágenes dirigidas, según el jurado, "a ayudar a consolidar la conservación de esta magnífica especie que es el quebrantahuesos".

El Premio del Público se ha decantado por el cortometraje francés 'Far Enough' de Julien Carot, que narra una aventura de 11.500 kilómetros en bicicleta y de 80.000 metros de desnivel positivo desde Chamonix hasta Ama Dablam, en Nepal.

El mejor guión (otorgado por el Ayuntamiento de Benasque) ha recaído en 'iNNER FiGHT', de la española Nuria Castán, por su “manera original y equilibrada de reflejar sensaciones y sentimientos complejos“. Este documental cuenta la historia de superación de su directora tras sobrevivir a una avalancha y luchar contra su propia mente en forma de miedos, dolores y traumas.

Además, en el apartado de Mejor Cortometraje Iberoamericano, otorgado por el municipio de Barbastro, el galardón ha recaído en el corto brasileño 'Rock: Feminine Noun', de Patricia Meschick y Larissa Corino, una película que, a juicio del jurado: "motiva, ilusiona y demuestra la capacidad del deporte, particularmente la escalada, como catalizador de los lazos comunitarios y del empoderamiento femenino”.

El palmarés se completa con 'Ixigoleta y Bordón' de la aragonesa Silvia Orós Daga como mejor cortometraje rodado en el Pirineo, otorgado por la localidad de Boltaña, por “conservar y mostrar el sentimiento de pertenencia y el orgullo de la cultura pirenaica que sobresale en un mundo marcado por lo efímero”, destaca el jurado en su acta.