Julián Casanova protagoniza este jueves en Zaragoza la primera sesión del curso 'Historia, Cultura e Identidad de Aragón'

La III edición del curso 'Historia, Cultura e Identidad de Aragón', organizado por la Diputación de Zaragoza en colaboración con la Fundación Gaspar Torrente y Fundación Caja Rural de Aragón, da comienzo este jueves con su tercera edición en la que historia, geografía, derecho y cultura se unen con el objetivo de que los aragoneses conozcan su territorio.

Esta iniciativa, que es gratuita, forma parte del programa de actividades que la DPZ tiene con la Fundación Gaspar Torrente con el fin de difundir y promocionar Aragón desde el aragonesismo. El curso ha sido presentado este jueves en la sala de prensa de la institución provincial por el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, el presidente de la Fundación Gaspar Torrente, Bizén Fuster, y el historiador y director del programa de Aragón Radio 'Historia de Aragón', Sergio Martínez.

El curso se celebrará entre febrero y mayo de este año y contará con una docena de sesiones sobre historia, geografía -teniendo en cuenta la diversidad climática y paisajes de Aragón-, música tradicional del territorio, lenguas aragonesas e historia del arte.

El curso se ha presentado este jueves en la DPZ. / dpz

El objetivo, tal y como ha destacado Latorre, “es poner los cimientos para despertar en los asistentes el interés por conocer mejor Aragón y todos los aspectos que conforman la identidad aragonesa”.

El curso, según ha explicado el diputado, es de carácter introductorio y divulgador para que los asistentes conozcan las señas de identidad de la historia y cultura de Aragón. “Es imprescindible que los aragoneses conozcan su historia, su identidad, su cultura, sus tradiciones, su forma de ser, para poder involucrarse, para sentirse en plenitud aragoneses”, ha añadido el presidente de la Fundación Gaspar Torrente, Bizén Fuster.

Presencial y 'on line'

'Historia, Cultura e Identidad de Aragón' tiene dos modalidades de asistencia: presencial o por internet, con el objetivo de “garantizar que este curso llegue a todos los lugares de Aragón”, ha afirmado Latorre.

La iniciativa de la DPZ, que consta de doce sesiones, se celebrará en las sedes de las entidades colaboradoras: el Palacio Provincial de la Diputación de Zaragoza y el Casino Mercantil, sede de la Fundación Caja Rural Aragón. Además, el curso contará con un diploma final de asistencia a aquellas personas que completen más del 80 por ciento de las sesiones.

Noticias relacionadas

La primera sesión tendrá lugar este jueves 26 de febrero, estará impartida por Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, y llevará por título 'Franco y Aragón. Guerra Civil, represión y dictadura'. Será a las 19.00 en la Sala de Columnas de Caja Rural de Aragón.