Mercedes Gaspar, la aragonesa que fue la primera ganadora del Goya al corto de animación: "Hice justo lo contrario de lo que tenía que hacer"

Han pasado más de tres décadas, pero como si fuera hoy, la zaragozana (con ascendencia calandina) Mercedes Gaspar recuerda que días antes de que se celebrara la gala de los Goya de 1995 en la que se iba a entregar por primera vez un 'cabezón' en la categoría de corto de animación, estaba tan nerviosa que fue a la Academia de Cine a ver si se enteraba de quién iba a ganar. Obviamente, era una de las nominadas, y, doble obviedad, nadie le desveló nada. "Eso sí, me dijeron lo que tenía que hacer si me tocaba salir y entonces hice justamente lo contrario", recuerda riéndose Gaspar a quien le entregó el Goya Santiago Segura. "Ya cuando después me vieron dicen 'anda que para haberlo ensayado, que lo hagas todo al revés...", culmina la anécdota la realizadora, guionista y productora.

Aquella gala fue el 21 de enero de 1995 y Mercedes Gaspar no solo estrenó la categoría con 'El sueño de Adán' sino que fue la primera aragonesa en ganar un Goya (hasta entonces solo lo habían hecho Carlos Saura y José María Forque el de Honor). La zaragozana está considerada una de las pioneras de la animación en España, pero ¿se siente reconocida? "No lo sé...", dice rápidamente para comenzar un discurso medido, "yo lo único que necesito es que me apoyen en los proyectos que trabajo. Yo también he hecho teatro y hago otros formatos también de documental y de ficción, por ejemplo, con el largo de ficción, 'Huidas', he tenido más de ciento y pico premios en festivales internacionales, eso es un logro enorme".

Y es que Mercedes Gaspar cree que se "hace todo lo posible para hacerlo bien y no lo haces para llevarte un premio. Ahora hay mucha gente que quieren llevarse el Goya y están determinando su trabajo por eso. Y, en realidad, eso no lo puedes determinar, tú lo haces lo mejor que puedas. Y ahora veo gente que hace las cosas por dinero y no porque lo pida el corazón que es como trabajábamos mi generación".

Sin historia lineal

'El sueño de Adán' no cuenta una historia lineal tradicional. Más bien propone una relectura poética y onírica del mito de Adán, asociada al origen del ser humano, imágenes que evocan el nacimiento, la conciencia del cuerpo, el deseo y la identidad y una atmósfera de sueño o trance, donde lo religioso, lo carnal y lo primitivo se mezclan.

El cortometraje fue "un pequeño milagro, salió por cabezonería", rememora Mercedes Gaspar cuando se le pregunta sobre cómo fue el proceso. "¡Hasta un incendio tuvimos en el rodaje!", explica la cineasta quien tuvo en aquella aventura como ayudante de dirección a Arantxa Echevarría, directora de 'Carmen y Lola' y 'La infiltrada', entre otras.

"Fue un pequeño milagro"

"Fue un desafío, rodábamos en decorados grandes con personas que tenían que trabajar en pixilaciones, es decir, en animación, cuando hasta ese momento la gente en animación lo hacía con dibujos o cosas tipo arena, que las llevas a un sitio donde con un aparato y una mesa iluminada lo haces y es más fácil, claro", explica Gaspar, que recuerda también que no usaban una cámara propia de animación "sino una 35 milímetros, que daba errores de foco, de perforar la película donde no era... No sé ni cómo lo sacamos". Porque, además, recuerda se rodó en un edificio muy antiguo, "lleno de goteras, todo acabó influyendo en el resultado".

Tras aquel primer Goya, Mercedes Gaspar también estuvo nominada en las dos siguiente ediciones con 'Las partes que te aman de mí son seres vacíos' y con 'Esclavos de mi poder', con las que ya no consiguió el premio, pero la historia ya estaba hecha. 31 años después, Mercedes Gaspar sigue en la brecha audiovisual.