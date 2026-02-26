El pasado aragonés de Celtas Cortos más allá de la cabaña del Turmo: "Yo viví tres años en Canfranc"

La banda vallisoletana Celtas Cortos mantiene una estrecha relación con la comunidad aragonesa, un nexo de unión que incluso se ha colado en alguna de sus canciones. De sobra conocida es la alusión a la ya famosa cabaña del Turmo en la emblemática '20 de abril'. Pero el 'pasado aragonés' del grupo va mucho más allá de las risas que se echaban por esa época en el refugio de pastores del valle de Estós, en el entorno de Benasque.

De hecho, el cantante de los Celtas, Jesús Cifuentes, llegó a vivir durante tres años en Canfranc, entre finales de los 90 y principios de los 2000. "Ahora ya no tanto como me gustaría, pero antes era muy montañero e iba bastante al Pirineo. Poco a poco fui forjando una gran amistad con unos monitores de tiempo libre que tenían una cooperativa en Canfranc. Me sentía tan a gusto allí que decidí quedarme a vivir una larga temporada", recuerda 'Cifu'.

El cantante se refiere a los integrantes de la empresa de desarrollo rural sostenible Sargantana, que por esos años regentaban (y aún regentan) el refugio de Canfranc pueblo. Poco a poco, los Celtas Cortos fueron estrechando sus lazos con todo ese entorno, hasta llegar a preparar en ese albergue algunos de sus discos: "En esos años fuimos como una gran familia. Logramos crear un gran ambiente y aún guardamos una gran amistad con muchos de ellos".

Cifuentes nombra por ejemplo a Víctor López, el que fuera alcalde de Canfranc durante ocho años y actual gerente de Sargantana. Junto a él y el resto de monitores, Cifuentes llegó a fraguar un fuerte sentido de pertenencia con Aragón y a conocer la realidad social de la comunidad. Todo ello se podía comprobar en los conciertos que el grupo vallisoletano ofrecía en el territorio, con discursos muy reivindicativos a favor por ejemplo de la reapertura de la línea ferroviaria de Canfranc.

La reapertura del Canfranero

Todo ese sentimiento aún creció más gracias a la estrecha relación que mantuvieron con Ixo Rai!. De hecho, la emblemática banda aragonesa llegó a colaborar en la canción '¡Ya está bien!' del disco en directo 'Nos vemos en los bares', mientras que Celtas Cortos también participó en algunos de los álbumes de los aragoneses. Por no hablar de sus colaboraciones en directo (siempre quedará en el recuerdo el mítico concierto que ambos ofrecieron en el Príncipe Felipe en 1997). Por cierto, este viernes volverán a tocar juntos en el concierto de la sala Multiusos.

"Con Ixo Rai! nos une algo muy especial, pero tuvimos otras grandes amistades allí. Por ejemplo, tuve la gran suerte de ser amigo de Labordeta, que un día me invitó a comer en el Congreso de los Diputados. Son muchos factores los que nos unen con Aragón y por eso nos hace tanta ilusión desembarcar con esta gira en Zaragoza", concluye Cifuentes.