El primer concierto solidario de Estoy Contigo: música inclusiva que sana y acompaña

La música es una herramienta para restaurar heridas emocionales y amortiguar la soledad. Esto lo tienen claro Jorge Delpón y Laura del Frago, quienes este viernes, 27 de febrero, a partir de las 18.00 horas, pondrán en marcha su primera sesión solidaria de Estoy Contigo, en el auditorio del Hospital San Juan de Dios, para ofrecer a enfermos y acompañantes un momento de pausa.

Estoy Contigo nace con el objetivo de dar cercanía a personas que atraviesan situaciones de enfermedad, fragilidad, discapacidad o soledad, pero este acompañamiento se dirige también a quienes cuidan. La música se convierte así en un gesto de reconocimiento y apoyo.

En los espacios de salud y atención social, muchas veces lo más importante no es distraer ni entretener, sino estar. Estar cerca, estar disponibles, estar presentes de una forma sincera y respetuosa. Estoy Contigo parte de esa filosofía en la que la música se entiende como un lenguaje universal capaz de generar calma, reducir tensiones, acompañar emocionalmente y humanizar los entornos. El proyecto no pretende sustituir tratamientos médicos ni terapias clínicas; su función es complementaria y emocional, alineada con los valores de cuidado y atención integral a la persona.

Según anuncia Delpón en sus redes sociales: "Será un concierto delicado, cercano y profundamente humano. Un espacio para sentir, para respirar y para recordar que la música también cuida". Algunas de las canciones que interpretarán son 'Let it be', 'Imagine', 'Canon de Pachelbel' y 'Gracias a la vida', "y otras canciones elegidas con mucho cariño".

Inclusión desde la música

Laura del Frago es una joven cantante y artista inclusiva que convive con una enfermedad rara. La música se ha convertido en su principal vía de expresión y su sensibilidad le permite conectar de forma natural con personas que atraviesan situaciones difíciles.

Es la cantante femenina del grupo inclusivo Rock A La Par (Madrid), un proyecto de referencia a nivel nacional que visibiliza el talento artístico de personas con discapacidad intelectual. Desde hace cuatro años, colabora todos los lunes como voluntaria en el Hospital San Juan de Dios, participando como solista en conciertos dirigidos a pacientes y familiares.

Por su parte, Jorge Delpón es pianista, además de artista multidisciplinar, diseñador de mobiliario artístico y muralista. Desarrolla instrumentos propios bajo la marca ANTU ANTEK PIANOS, concebidos como pianos de diseño con una especial atención al diseño, la vibración, la resonancia y la calidad sonora.

Noticias relacionadas

Como intérprete, Jorge combina técnica pianística y sensibilidad artística, creando atmósferas musicales íntimas que invitan a la calma, la introspección y la presencia, especialmente adecuadas para entornos de cuidado.