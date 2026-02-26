La exitosa 'Escape Room' llega por primera vez a Zaragoza: una tensa comedia negra con muchas incógnitas
Desde este jueves y hasta el 8 de marzo el Teatro Principal se transforma por primera vez en un auténtico escape room, con la llegada de uno de los mayores éxitos teatrales de los últimos años, bajo la dirección de Xavi Mira
El Teatro Principal de Zaragoza se convertirá desde esta misma tarde y hasta el próximo 8 de marzo en un auténtico escape room. Será con la obra del mismo nombre, 'Escape room', uno de los mayores éxitos teatrales de los últimos años en nuestro país, con la dirección de Xavi Mira.
Antes de su llegada a Zaragoza, el espectáculo ha triunfado en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, con más de 300.000 espectadores, y ha viajado hasta países como Chile y México. Su versión valenciana se ha convertido en un auténtico fenómeno, colgando el cartel de entradas agotadas en numerosas funciones y destacando por su adaptación local y su trepidante ritmo escénico. Ahora aterriza por primera vez en el Teatro Principal dispuesta a llevar al límite a sus protagonistas… y al público.
'Escape room' está basada en el fenómeno teatral creado por Joel Joan y Hèctor Claramunt, con la producción de Olympia Metropolitana y Albena Teatre. Una comedia que mezcla suspense, humor ácido y un retrato afilado de las miserias humanas, convirtiéndose en una experiencia tan cómica como inquietante.
Cuatro personajes y mucho juego
Dos parejas de amigos quedarán para realizar el escape room de moda. Lo que comenzará como un plan divertido se convertirá en una experiencia llena de pruebas, mecanismos inesperados y revelaciones que pondrán a prueba su amistad y sacarán a la luz secretos inconfesables.
La versión que llega a Zaragoza está protagonizada por Sergio Caballero, Águeda Llorca, Josep Manel Casany y Cristina García, quienes dan vida a cuatro personajes atrapados en un juego que se vuelve cada vez más peligroso. Un elenco de grandes intérpretes al servicio de una comedia negra que explora las contradicciones humanas y la fragilidad de nuestros principios cuando entran en juego el miedo, el amor o la muerte.
Escape Room es mucho más que una comedia: es una montaña rusa emocional que mantiene al espectador en tensión constante, alternando carcajadas y giros inesperados hasta un final que no deja indiferente a nadie.
La obra tiene una duración de 90 minutos y está recomendada a partir de 14 años. Escape Room ofrece 12 funciones en Zaragoza, desde el jueves 26 de febrero al domingo 8 de marzo. Los días 28 de febrero y 7 de marzo habrá dobles funciones a las 18:00 y 20:30 horas. Se ofrece un precio bonificado del 30% de descuento en los días 26 de febrero y 3 de marzo. Más información y venta de entradas en: https://teatroprincipalzaragoza.com/escape-room/
- La crónica del Casademont Zaragoza-USK Praga: al cielo de la Euroliga por la puerta grande (73-66)
- Una aldea abandonada cerca del Pirineo aragonés se vende por un millón de euros: 'Ideal para proyecto de hostelería, turismo rural con encanto...
- Reabre una cafetería de 'Mi Marrano' en un mítico espacio comercial del centro de Zaragoza
- Acuerdo in extremis entre Natalia Chueca y Vox en Zaragoza: estos son los cambios y las claves del pacto
- Una famosa cafetería de Zaragoza se traspasa después de 24 años: 'Gracias a los que confiaron en nosotros desde el primer día
- Este es el camino que le espera al Casademont Zaragoza en la Final Six de la Euroliga
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Una Final Six es algo que no sabes cuándo va a volver
- La desgarradora llamada de Francho: 'O hacemos borrón y cuenta nueva o nos vamos a la mierda todos... Todos