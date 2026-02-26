La exitosa 'Escape Room' llega por primera vez a Zaragoza: una tensa comedia negra con muchas incógnitas

El Teatro Principal de Zaragoza se convertirá desde esta misma tarde y hasta el próximo 8 de marzo en un auténtico escape room. Será con la obra del mismo nombre, 'Escape room', uno de los mayores éxitos teatrales de los últimos años en nuestro país, con la dirección de Xavi Mira.

Antes de su llegada a Zaragoza, el espectáculo ha triunfado en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, con más de 300.000 espectadores, y ha viajado hasta países como Chile y México. Su versión valenciana se ha convertido en un auténtico fenómeno, colgando el cartel de entradas agotadas en numerosas funciones y destacando por su adaptación local y su trepidante ritmo escénico. Ahora aterriza por primera vez en el Teatro Principal dispuesta a llevar al límite a sus protagonistas… y al público.

'Escape room' está basada en el fenómeno teatral creado por Joel Joan y Hèctor Claramunt, con la producción de Olympia Metropolitana y Albena Teatre. Una comedia que mezcla suspense, humor ácido y un retrato afilado de las miserias humanas, convirtiéndose en una experiencia tan cómica como inquietante.

Cuatro personajes y mucho juego

Dos parejas de amigos quedarán para realizar el escape room de moda. Lo que comenzará como un plan divertido se convertirá en una experiencia llena de pruebas, mecanismos inesperados y revelaciones que pondrán a prueba su amistad y sacarán a la luz secretos inconfesables.

La versión que llega a Zaragoza está protagonizada por Sergio Caballero, Águeda Llorca, Josep Manel Casany y Cristina García, quienes dan vida a cuatro personajes atrapados en un juego que se vuelve cada vez más peligroso. Un elenco de grandes intérpretes al servicio de una comedia negra que explora las contradicciones humanas y la fragilidad de nuestros principios cuando entran en juego el miedo, el amor o la muerte.

Escape Room es mucho más que una comedia: es una montaña rusa emocional que mantiene al espectador en tensión constante, alternando carcajadas y giros inesperados hasta un final que no deja indiferente a nadie.

