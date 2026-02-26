Rolde de Estudios Aragoneses incorpora más de 40 piezas audiovisuales en aragonés a MyCulture+
La plataforma global especializada en lenguas y comunidades minorizadas, contendrá desde ahora el testimonio audiovisual en aragonés
Rolde de Estudios Aragoneses ha conseguido incorporar más de 40 piezas audiovisuales en lengua aragonesa a la plataforma digital MyCulture+. La plataforma prevé además habilitar un espacio propio para esta lengua, y así dar "un nuevo paso que favorece su proyección en diálogo con otras comunidades lingüísticas".
Según han expresado desde la asociación esto es "una pequeña conquista", ya que "contar con un espacio propio en una plataforma especializada permite empezar a trabajar con mayor estabilidad y con un horizonte de difusión más amplio para el audiovisual en aragonés".
Además, "esta colaboración abre una relación de trabajo con otras experiencias europeas que se enfrentan a retos similares, tanto en el plano audiovisual como en cuestiones sociolingüísticas relacionadas con la transmisión intergeneracional o el prestigio social de la lengua".
La plataforma MyCulture+ es un proyecto dedicado a la promoción y difusión de contenido audiovisual proveniente de comunidades minoritarias, regionales o marginadas de todo el mundo. MyCulture gestiona una plataforma digital donde se puede ver contenido gratuito y de pago.
Día de la lengua materna
La celebración del Día Internacional de la Lengua Materna en Zaragoza, cuyos actos institucionales se adelantaron al viernes 20 de febrero al coincidir la fecha oficial, 21 de febrero, en sábado, ha servido este año para plantear una reflexión sobre una cuestión estratégica para el futuro de las lenguas minorizadas, como es su presencia en el audiovisual y en las plataformas de streaming.
La jornada, organizada por Rolde de Estudios Aragoneses en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y con la participación de la Fundación Caja Rural, contó con la presencia del CEO de MyCulture+, Alessandro Pisu.
En un contexto global marcado por el consumo masivo de contenidos digitales y bajo demanda, desde Rolde de Estudios Aragoneses se considera prioritario afianzar la presencia de las lenguas minoritarias en el conjunto de la cadena audiovisual, con atención a la creación y la producción, pero también a la distribución: "De ello depende que nuestras lenguas no queden relegadas en los entornos donde hoy se concentra el acceso a la cultura y que, al mismo tiempo, puedan abrirse nuevas vías de circulación de contenidos y de llegada a nuevos públicos".
