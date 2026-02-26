La 'Savia' del nuevo espectáculo de Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé impregna el Teatro de las Esquinas

Con una copla popular recogida en 'Crónica del Alba' (Ramón J. Sender, 1942), así se condensa la esencia de esta 'Savia': "En el jardín de mi padre / Ha nacido un arbolito / No se lo digas a nadie / Porque será tuyo y mío". Sobre ese árbol, arraigado en la naturaleza y portador de secretos, el bailarín Miguel Ángel Berna y la violagambista Pilar Almalé han creado esta obra que se podrá ver desde el próximo 13 de marzo y hasta el 22, de viernes a domingo, en el Teatro de las Esquinas.

En la puesta en escena, donde se fusiona música, danza, poesía y gestualidad, también colabora el percusionista Josué Barrés, o como Miguel Ángel Berna lo ha definido: "El tiempo, el dios Cronos". Porque el espectáculo propone un viaje sensorial en el que dialogan danza y música -voz y viola de gamba de Pilar Almalé- para trazar una poética en torno al olivo y la savia, el arraigo y el desarraigo. "Es una reflexión sobre el devenir del tiempo y la búsqueda de lo tangible e intangible", ha subrayado el coreógrafo y bailarín.

En el acto celebrado este jueves con los medios para promocionar el espectáculo, ambos artistas han coincidido en señalar el "momento social y político convulso" que se está viviendo y cómo esta pieza "puede ayudar a pensar en uno mismo y conectar para, a partir de ahí, encontrarnos socialmente". "Yo le cuento mis secretos a los árboles", se ha sincerado Berna, lo que redunda en la necesidad de volver a la naturaleza, a la tierra y a las raíces que representa el folclore al que el zaragozano ha dedicado su carrera profesional.

Más que unión, fusión de disciplinas artísticas

Desde que el año pasado Berna y Almalé coincidieron en Las Parras de Castellote (Teruel), con la obra 'Las oliveras', descubrieron una fusión positiva entre sus dos disciplinas y han trabajado los últimos meses para concretar esta 'Savia' y, en palabras de Pilar Almalé: "Hay mucho para crear con este ensemble".

Según ha detallado Almalé, hay una concurrencia de textos poéticos, desde coplas y escritos aragoneses, pasando por el poeta místico Jelaluddin Rumi o la poetisa boliviana Maite Casazola. Por otra parte, la música también alardea de variedad y riqueza: jotas aragonesas, piezas clásicas barrocas, melodías sefardíes y la tradición siciliana derivada de la Magna Grecia.

La artista Pilar Almalé con el instrumento que da musicalidad a 'Savia' / JOSEMA MOLINA

'Savia' pretende dejar muchos mensajes al público, porque avanza y danza sobre las etapas vitales del ser humano, del nacimiento, el amor o la gestación hasta la muerte. Y todo con el hilo conductor del árbol como significante.

La madurez de Miguel Ángel Berna

Miguel Ángel Berna, que la primavera pasada anunció su despedida de los grandes escenarios, ha asumido que "ya aguanto poco y me tiene que gustar para hacerlo". La madurez del bailarín agrega otras cualidades a sus actuaciones, la gestualidad y la emoción ganan enteros sobre la perfección física. Esta etapa diferente la inicia con 'Savia', en la que "hay mucho amor" en su contenido y en su producción.

Con Pilar Almalé y su delicadeza interpretativa de la viola de gamba ha desenterrado ese gusto por actuar y, aunque "no puedo bailar igual que antes, pero sí transmitir", está en un momento de búsqueda personal en el que espera desarrollar más pequeños proyectos con los que aportar calidad a la escena cultural aragonesa: "En la cultura tenemos cosas 'gourmet' que vendemos como 'low cost'".

El Teatro de las Esquinas, por voz de María López Insausti, se alegra de "por fin haber encontrado la manera de traer a Miguel Ángel Berna". El bailarín ha reconocido que es un "teatro que ha pisado poco", y no por ello con poca intensidad, ya que lo hizo con 'El caballero y la muerte', de Carlos Martín, y recientemente para homenajear a Ramón J. Sender y su 'Réquiem por un campesino español'.

Las entradas para 'Savia' están disponibles en la web del Teatro de las Esquinas, a un precio de 25 euros. Todas las representaciones serán a las 20.00 horas, excepto los domingos, 15 y 22 de marzo, que serán a las 18.30 horas.