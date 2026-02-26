Otra semana de comedia y teatro infantil en Teatro Arbolé: Tian Lara y Títeres Alakrán

El Teatro Arbolé continúa llenando los fines de semana zaragozanos con opciones de ocio y cultura para todas las edades. Esta semana la apuesta es por el monólogo de Tian Lara y la crítica ácida del mundo del coaching y por el teatro clásico de marionetas que entretiene a toda la familia.

El cómico Tian Lara presenta este viernes 27 de febrero, en el Teatro Arbolé de Zaragoza, a las 20.00 horas, el espectáculo 'Anticoach 2.0', una parodia sobre el mundillo del coaching. Esta comedia de 'stand up' es una delirante recopilación de monólogos desmotivadores que no dejan títere con cabeza.

Tras seis años en cartelera con diferentes espectáculos y grabar dos monólogos en el canal de TV Comedy Central, el cómico Tian Lara se ha especializado en destruir empresas desde dentro practicando el anticoaching y en alardear de lo imbécil que ha sido en cada etapa de su vida. No hay mayor antidepresivo que ver a alguien más perjudicado que tú.

Este humorista disfruta contando verdades incómodas, improvisando con el público y rompiendo tazas con frases motivadoras. Hay gente que lo define como una "metralleta de chistes con munición infinita", pero quizá solo sea un patilargo con corbata mal puesta.

El espectáculo está dirigido al público juvenil y adulto. Las entradas tienen un coste de 16 euros anticipada en este enlace y 18 euros en taquilla el día de la función.

Títeres desde Galicia

Ya en el fin de semana, la compañía gallega Títeres Alakrán presenta la obra 'Circo galaico', un espectáculo de marionetas para público familiar donde la magia y la fantasía se mezclan con lo autóctono.

Es un espectáculo original que quiere convertir a los animales de la fauna gallega en libertad en protagonistas, representados por títeres elaborados artesanalmente en madera, Por ello, los artistas circenses son estos animales.

'Circo Galaico' estará este fin de semana en el Teatro Arbolé / Teatro Arbolé

Conducido por un presentador, que ejerce de maestro de ceremonias, el espectáculo va enlazando distintos números circenses, algunos tradicionales y otros tan originales como inesperados, pensados para sorprender a públicos de todas las edades. Los artistas asisten a la llamada del maestro de ceremonias para hacer alarde de sus hazañas: fuerza, equilibrio, baile o malabares al son de la música tradicional.

Noticias relacionadas

Este circo está recomendado a partir de 3 años y contará con tres funciones: sábado 28, a las 18.00 horas y domingo, 1 de marzo, a las 12.00 horas y a las 17.00 horas. Las entradas tienen un precio único de 9 euros.