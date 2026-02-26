Sergio Bezos apunta al 'sold out' en el Teatro de las Esquinas con su exitoso monólogo
Este viernes, 27 de febrero, el popular cómico de La Revuelta, Sergio Bezos, actuará de nuevo en el Teatro de las Esquinas con 'Sergio Bezos: Ha llegado a su ciudad'
El cómico vallisoletano, Sergio Bezos, vuelve a Zaragoza para ofrecer un divertido monólogo, este viernes, 27 de febrero, en el Teatro de las Esquinas. 'Sergio Bezos: Ha llegado a tu ciudad' es el título del espectáculo que comenzará a las 20.00 horas, está recomendado a partir de los 16 años y casi todas las entradas agotadas.
Con un tono irreverente y capaz de improvisar ante cualquier situación, el cómico relata todas sus experiencias vitales con su peculiar punto de vista. Un 'show' en el que la gente puede hacer lo que quiera y donde se suele crear un ecosistema único en cada espectáculo. En definitiva, el público siempre la lía bastante.
Este es el primer espectáculo en gira que emprende Bezos y el público zaragozano. El 'stand-up' llega por segunda vez a este teatro zaragozano y tiene ya fechas confirmadas en varias ciudades como Bilbao, Santader o La Laguna para 2026.
Nacido en Valladolid, pero radicado en Móstoles (Madrid), ha trabajado como guionista y también como actor --incluso, a la vez--. En su faceta de guión, ha trabajado en programas como 'First Dates', 'Dani y Flo', La Resistencia (Movistar+) o 'Gente Viva'. Bezos ha colaborado en diferentes programas como Vodafone Yu, Gente Viva, La Resistencia y Phi Beta Lambda. Actualmente es el cómico residente del programa La Revuelta (TVE), el 'late night' de David Broncano.
