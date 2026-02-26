Uno de los festivales más multitudinarios de Aragón despierta: "No creemos en vender ilusión a 400 días vista"

"Contenido inesperado para un martes de febrero. Esto ya está aquí. Todo el mundo muy atento esta semana". Con este escueto mensaje, pero suficiente para poner en preaviso a sus seguidores, uno de los festivales más multitudinarios de Aragón ha 'despertado' esta semana de su silencio desde el pasado verano para dejar claro que habrá nueva edición este 2026 y que ya está casi todo a punto.

En un original comunicado, los organizadores apelaban a sus seguidores: "Quizá te preguntes qué está pasando en el epicentro del indie de secano. Nos hemos acostumbrado a comprar entradas con más de un año de antelación. Es una moda a la que ni podemos ni queremos unirnos. No creemos en vender ilusión a 400 días vista. La industria aprieta. Todo va más rápido. Los grandes crecen. Todo se infla. Los pequeños sufren. Pero aquí la música y la cultura no son negocio ni tendencia. Son resistencia, territorio, encuentro y mucho amor. Así que no sabemos si llegamos tarde o simplemente llegamos. Pero prepárate porque el Amante sigue. Sin colorantes ni conservantes. 100% independiente. 100% rural. 100% de verdad. La familia vuelve a casa".

"Os queremos"

Con ese mensaje a través de redes sociales, el festival Amante de Borja ha anunciado las fechas de su próxima edición, del 31 de julio al 2 de agosto con un cartel que se espera que se desvele también muy pronto. "Os queremos Amantes".

Aunque nunca he dejado de celebrarse desde su inicio, el Amante de Borja pasó un momento complicado el año pasado ante el camino que está tomando el mercado de los festivales pero consiguió salir adelante y ahora parece que no tiene intención de reblar. Habrá Amante este verano.