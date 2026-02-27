Aragón busca prolongar su idilio con los Goya: la lista completa de los aragoneses premiados en las 40 ediciones

Desde el ya lejano 1991 cuando Carlos Saura ganara tres Goyas (película, dirección y guion adaptado) por 'Ay, Carmela', hasta hace un año en Granada, Aragón cuenta ya con 21 'cabezones' en sus vitrinas y, este sábado, en Barcelona, la cosecha puede aumentar hasta los 24 si Yasmina Praderas (favorita en todas las quinielas por su sonido en 'Sirat'), Gaizka Urresti (documental) y Raquel Larrosa (corto documental) oyen su nombre durante la gala.

La cosecha de la comunidad ha crecido a un ritmo deslumbrante desde el año 2019 cuando Isabel Peña ganó el de guion por 'El reino'. Hasta entonces, Aragón tenía ocho Goyas y, desde ese momento, ha acumulado trece más. Y otro dato, la mayoría conseguidos por mujeres tal y como refleja el gráfico que acompaña a esta noticia. Ha sido la eclosión de nombres como Pilar Palomero, Luis Gavasa, Nata Moreno, la propia Yasmina Praderas... que siguen la estela de Mercedes Gaspar, que ya en 1995 inauguró el Goya a corto de animación con 'El sueño de Adán'.

La gala más exitosa

Hasta ahora, la gala de 2023 tiene el honor de ser la más aragonesa hasta la fecha con cuatro galardonados (aunque Carlos Saura de manera póstuma y con el Goya de honor), Isabel Peña, Yasmina Praderas; y Paula Labordeta y Gaizka Urresti. El año pasado, Javier Macipe y Pepe Lorente elevaron 'La estrella azul' al olimpo (dirección novel y actor revelación) y fueron acompañados por la aragonesa Arantxa Ezquerro, reconocida por su diseño de vestuario en 'La virgen roja', de otra zaragozana, Paula Ortiz.

Si Gaiza Urresti, vasco pero zaragozano de adopción, consiguiera esta noche su tercer Goya igualaría a Pilar Palomero y Carlos Saura (en realidad, tiene cuatro, pero uno es el de honor) como el más galardonado de la comunidad. Yasmina Praderas, por su parte, puede lograr su segundo cabezón, los mismos con los que cuenta la guionista Isabel Peña.