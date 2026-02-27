El arte urbano de Dan Bonssai irrumpe en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja

El artista plástico Dan Bonssai expone en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja en Zaragoza 'Cambio de escala', una muestra centrada en su obra de estudio más reciente, en gran parte inédita, que permite descubrir la faceta más íntima y libre de sus creaciones.

La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 25 de abril, reúne una selección de piezas en distintos formatos, desde pequeños bocetos en papel hasta lienzos de 2 metros, junto a un recorrido por algunos de sus murales más destacados y materiales de trabajo que acercan al visitante a su proceso, ha informado Fundación Ibercaja.

En el origen de todo, está el dibujo como herramienta de pensamiento y el punto de partida de su lenguaje visual único: lo que nace en el cuaderno crece en el lienzo y se transforma en el muro. En ese ir y venir no hay dos obras, sino una sola práctica que cambia de ritmo y de escala.

'Cambio de escala' propone cómo una misma idea puede evolucionar al pasar del cuaderno al lienzo y del lienzo al muro. El recorrido refuerza esa lógica, guiando al visitante por el proceso creativo hasta llegar a las piezas más recientes.

La exposición se centra en el universo de sus retratos y personajes imaginados, cuyos estados emocionales se reflejan en el cuerpo: gestos tensos, figuras en lucha y una búsqueda de equilibrio entre lo que sentimos y lo que proyectamos al mundo.

El artista

Dan Bonssai (Daniel Martín) es un artista urbano y creativo multidisciplinar nacido en Madrid en 1994, que reside y trabaja en Zaragoza desde 2013, donde se graduó en Ingeniería de Diseño Industrial (EINA) y completó sus estudios de máster en Arquitectura Efímera (ETSAM, Madrid).

En los últimos años, ha realizado intervenciones por todo el territorio a nivel nacional. Su trabajo explora desde un surrealismo contemporáneo temas como el paso del tiempo, la nostalgia y la transformación personal.

A lo largo de este 2026, el Espacio Joven de Fundación Ibercaja continuará exhibiendo la obra de los ganadores de la tercera convocatoria para el Desarrollo Artístico, impulsada por la entidad y dirigida a las nuevas generaciones de creadores aragoneses. Un total de cinco artistas llevarán a cabo exposiciones individuales hasta finales de año, a las que se sumará una muestra colectiva en la que participarán dos artistas.

Además, el Community Wall, la pared que puede contemplarse desde la calle Fernando el Católico, será pintada por otros tres nuevos artistas con sus diferentes murales presentados al concurso. Esta iniciativa no solo ofrece visibilidad, sino que fomenta el diálogo entre el arte contemporáneo y el entorno urbano.