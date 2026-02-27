Bryan Adams actuará en Zaragoza: cómo conseguir las entradas

Bryan Adams vuelve a España este 2026 y tendrá parada en Zaragoza. Tras el éxito de sus conciertos en 2025, el artista multiplatino traerá su gira ‘Roll With The Punches 2026’ a nuevas ciudades de nuestro país en el mes de noviembre. Los conciertos forman parte de una gira europea que dará comienzo el 27 de septiembre en Riga.

Lo veremos el 6 de noviembre en el Palacio de Deportes de Murcia, el sábado 7 de noviembre en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, el 8 de noviembre en el Roig Arena de Valencia, el 10 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, el día 13 en el Bizkaia Arena - BEC! de Bilbao, el 14 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el día 16 en el Coliseum de A Coruña.

Cómo y cuándo conseguir las entradas

Las entradas para estos conciertos estarán a la venta el viernes 6 de marzo a las 10.00 horas a través de Ibercaja, Doctor Music y entradas.com. Las entradas se podrán adquirir desde 55 euros (más gastos de distribución).

En esta gira también habrá disponibles Packs VIP. Estos Packs incluyen entradas de primera categoría, acceso a una sesión de preguntas y respuestas con Bryan Adams antes del concierto, un tour exclusivo entre bastidores y una edición VIP firmada del vinilo, entre otras cosas.

Tras el reciente lanzamiento de 'Roll With The Punches' a través de Bad Records, Adams continúa demostrando por qué sigue siendo uno de los cantantes y compositores más aclamados del rock. Nominado al premio JUNO 2026 como Álbum de Rock del Año, el disco ofrece su inconfundible mezcla de himnos rockeros, riffs de guitarra crudos y composiciones sinceras, combinando temas potentes y pegadizos con momentos reflexivos que capturan la resiliencia y el espíritu que han definido la carrera del artista.

Nuevas canciones y clásicos atemporales

Las nuevas canciones ya han encontrado un lugar en sus conciertos junto a clásicos atemporales como ‘Summer of '69’, ‘Heaven’, ‘Run to You’ y ‘(Everything I Do) I Do It For You’, lo que promete a los fans un repertorio que abarca varias épocas, con un directo enérgico y emocionante que engloba hits de todos los tiempos.

Con décadas de éxitos en las listas de ventas, giras con entradas agotadas y actuaciones en directo inolvidables, Bryan Adams sigue ofreciendo un espectáculo de rock que reúne a fans de todo el mundo. Esta gira europea promete noches inolvidables con nueva música, joyas ocultas y las canciones que se han convertido en parte del ADN musical mundial.

La gira ‘Roll With The Punches’ comenzó en enero de 2025 y este 2026 vuelve a España para seguir llenando del mejor rock nuestros escenarios.