Concierto de Celtas Cortos en Zaragoza: un cuento para el recuerdo con Ixo Rai! como invitados de excepción

Llevan 40 años contando cuentos, pero visto lo visto este viernes en la sala Multitusos del Auditorio aún les quedan muchos más por delante. La banda vallisoletana Celtas Cortos ha triunfado de lo lindo en su parada en Zaragoza con un público totalmente entregado a la causa. El grupo, eso sí, venía con una apuesta segura bajo el brazo, ya que en esta gira de celebración de su 40 aniversario han preparado un ‘setlist’ imbatible. ‘Haz turismo’, ‘La senda del tiempo’, ‘El emigrante’, ‘Cuéntame un cuento’ y por supuesto ‘20 de abril’ han puesto a bailar y saltar a los cerca de 4.000 asistentes que se han quedado cerca de llenar la Multiusos.

Sin duda, uno de los momentos estelares de la noche ha sido la aparición en el escenario de Ixo Rai! para inaugurar los bises. La mítica banda aragonesa ("hermanos de sangre") ha interpretado junto a ‘Cifu’ 'Jódete y baila' (canción de los aragoneses), y muchos se han acordado de aquel gran concierto celebrado en el Príncipe Felipe en el año 1997. De hecho, un aura de nostalgia (aunque netamente festiva) ha sobrevolado la Multiusos durante las dos horas que ha durado la actuación. "Las canciones de los Celtas alimentan a veces más que el pan. Seguiremos luchando por Canal Roya y un Pirineo digno", ha clamado Jota al concluir 'Jódete y baila', a la que, con ellos aún el escenario, le ha seguido 'Tranquilo majete'.

"Qué gustico enorme"

El concierto también ha constatado la estrecha relación que los Celtas mantienen con la comunidad aragonesa, ya que ‘Cifu’ ha lanzado guiños y referencias. "Zaragoza, qué gustico enorme. Bienvenidos. Nosotros éramos inconscientes y se nos cayeron 40 años, como una teja, en esta carrera de fondo. Aquí participamos en ese concierto en el 96 en Canfranc que se puso a nevar. Son tantas cosas compartidas en este territorio", ha indicado el cantante en su primera alocución.

El concierto, que también ha contado con la participación de Los Gandules y el rapero zaragozano Sharif (los primeros en 'Cuéntame un cuento’ y el segundo rapeando unas frases de ' El emigrante’ y clamando un "todos somos emigrantes"), ha sido como un viaje en el tiempo a la historia de la banda. Quizá por ello, los vallisoletanos han abierto su directo con ‘El túnel de las delicias’, de su primer y único disco totalmente instrumental.

Tras ella han sonado ‘Qué voy a hacer yo’ y ‘El ritmo del mar’, dos canciones que ya han puesto a bailar y saltar a todos los presentes. Un arranque que ha mantenido el pulso con ‘Haz turismo’, otro de sus temas más icónicos y de corte antibelicista.

Una gran banda

La emotiva y muy aplaudida ‘Cálida trinchera’, las recientes ‘Silencio’ y ‘Adiós presidente’, ‘Retales de una vida’, ‘Si no me veo no me creo’ o ‘Skaparate nacional’ han ido sonando después a lo largo de un directo en el que los Celtas han sacado pecho de su gran banda. El grupo ya había destacado estos días que estaban sonando mejor que nunca, y lo cierto es que no se equivocaban. Goyo Yeves, Jesús Cifuentes y Alberto García se han rodeado en esta gira de otros siete músicos más, consiguiendo un sonido enérgico y actual.

‘El mundo del revés’, ‘Tranquilo majete’ y ‘Un millón de motivos’ han seguido manteniendo el pulso de una actuación en la que los vallisoletanos han vuelto a constatar que su propuesta es inconfundible. No importa los años que pasen, la forma tan particular en la que han mezclado el folk celta con el rock y el pop a lo largo de su trayectoria sigue siendo igual de reconocible.

Por cierto, los mayores de 45 han ganado por goleada entre el público de la Multiusos este viernes. Muchos venían a recordar viejos tiempos. "Cuando éramos unos chavales fuimos a muchos conciertos de los Celtas, así que no nos lo podíamos perder", han subrayado Juan y Jorge, dos zaragozanos de 44 años. La media de edad se ha notado también en otro detalle: curiosamente, se han visto muchos menos móviles de lo habitual en estos días inciertos, dejando claro que, cuando la prioridad es saltar, las pantallas sobran.

Poco a poco, el concierto ha ido encarando su recta final, en la que han sonado sus temas más conocidos coronados por una incombustible ‘20 de abril’, que ha puesto patas arriba una sala Multiusos que ha vivido un concierto para el recuerdo. Los Celtas, que han estado dos horas justas sobre el escenario, han terminado con la emocionante ‘La senda del tiempo’ y con ‘No nos podrán parar’ en un claro aviso para navegantes. Lo dicho, a su cuento aún le quedan muchas páginas por escribir.