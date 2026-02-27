El último concierto de Love of lesbian en Aragón tras el anuncio de su despedida: cuándo y dónde será

La banda catalana Love of lesbian, una referencia del indie español y una de las pioneras en llenar grandes recintos en el género, ha anunciado este viernes un parón tras 25 años de actividad, un adiós que no tildan de definitivo pero tampoco ponen una posible fecha de regreso así que todo está en el aire.

Así las cosas, los aragoneseses tendrán la última oportunidad de ver un concierto de Love of lesbian este verano durante el PolifoniK Sound de Barbastro, que se celebrará el 3 y 4 de julio. Su actuación está programada para el viernes, 3 de julio, y será la última oportunidad que tendrán los fans aragoneses de escuchar al grupo en directo.

Cómo conseguir las entradas

Love of lesbian se ha prodigado bastante por los escenarios aragoneses y, de hecho, ha actuado en varias ocasiones en el FIZ y en las cuatro ediciones del Vive Latino, la banda capitaneada por Santi Balmes ha estado presente en dos, en la edición inaugural en 2022 y en la última celebrada en septiembre de 2025.

La banda cuenta con un público muy fiel en la comunidad que se cuenta por miles y que siempre responde a la llamada de la formación que comenzó tocando en las salas de la capital aragonesa para, posteriormente, dar el salto a otros recintos de mayor tamaño.

Las entradas para el PolifoniK Sound se pueden comprar a través de la web del festival.