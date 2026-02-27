Jesús Cifuentes (Celtas Cortos), este viernes en Zaragoza: "Nuestro éxito fue algo totalmente inesperado"

La banda vallisoletana Celtas Cortos está celebrando sus 40 años de carrera con una gira que arrancó el 7 de febrero en Madrid y que este viernes (21.00 horas) aterriza en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Serán dos horas largas de concierto en las que el grupo interpretará auténticos himnos que han marcado a varias generaciones. De '20 de abril' a 'Cuéntame un cuento', pasando por 'La senda del tiempo' o 'Tranquilo majete'.

40 años no se cumplen todos los días. ¿Van a recorrer todas las etapas de la banda?

La idea inicial era tocar un ‘setlist’ con 30 temas, aunque estamos encontrando problemas con los horarios en algunas ciudades. Sea como sea, seguro que pasamos las dos horas. En esta gira hemos querido rescatar el álbum de fotos completo incluyendo canciones de todas las épocas. Desde que éramos unos tiernos lactantes a los demonios que somos ahora.

Ejercicio de nostalgia, celebración del camino recorrido, un regalo para sus seguidores… ¿Qué les llevó a plantear esta gira?

Nosotros ni nos habíamos dado cuenta de que cumplíamos 40 años de carrera. Nunca hemos sido muy conscientes de todo eso de las fechas porque siempre vamos con el acelerador apretado. Pero cuando alguien de nuestro entorno nos lo comentó, pensamos que podía ser una buena ocasión para festejar que seguimos en el camino tantos años después. Siempre me gusta decir que somos unos corredores de fondo, un valor que por sí mismo merece la pena celebrar. Nuestra historia se ha forjado a lo largo del tiempo, con los seguidores y amigos que hemos hecho durante el camino.

Dani Martín, Víctor Manuel, Rulo y la Contrabanda,… En estos conciertos se están rodeando de muchos amigos. ¿Qué artistas invitados estarán en Zaragoza?

Coincidir con las fechas no siempre es fácil, pero nuestros compañeros de Ixo Rai! estarán sin duda. Nos une algo muy especial con ellos. Hemos compartido muchas risas y muchas horas de carretera y por suerte no faltarán. También nos acompañarán Los Gandules y Sharif.

"Para esta gira hemos formado una superbanda de diez músicos y estamos sonando mejor que nunca"

La apuesta para esta gira ha sido grande. ¿Cuántos músicos habrá sobre el escenario?

Sí, hemos reunido una superbanda de diez músicos en total. Estamos muy contentos en ese sentido. De hecho, yo creo que estamos sonando mejor que nunca y la idea es que esta formación se mantenga en el tiempo. Tenemos una sección de metales muy potente, hemos recuperado nuestro acordeón y los teclados de los primeros años... ¡Es tremendo cómo suena la banda!

Hábleme un poco de esos primeros años. ¿Cómo un grupo creado en un instituto de barrio llegó tan lejos?

Fue un cúmulo de circunstancias y coincidencias. La semilla la plantó a finales de 1984 un profesor del instituto de Delicias, aquí en Valladolid. Yo no iba a ese instituto, pero allí se empezó a regar la planta. En esa misma sartén caímos músicos de distintas bandas, gente muy variopinta llegada del rock y del folk, y una cosa llevó a la otra hasta que en 1986 ya nos pusimos el nombre de Celtas Cortos.

Su primer disco se publicó en 1989 y fue netamente instrumental. Pero solo un año después, ‘Gente impresentable’, ya con letra, empieza a sonar con fuerza por todo el país.

Sí, con ese álbum ya situamos algunas de nuestras canciones en las radios comerciales y a partir de ahí todo siguió creciendo de forma muy rápida.

Sí, porque con ‘Cuéntame un cuento’ (1991) la banda ya acaba de reventar. ¿Cuál pudo ser la clave?

Fue algo totalmente inesperado. Ten en cuenta que nosotros éramos como unas rara avis. Creamos como un nuevo lugar que no existía, con unas referencias musicales muy diversas, textos que eran divertidos pero también reivindicativos… Toda esa conjugación de factores fue muy bien recibida por mucha gente de la sociedad española de esos años.

"En esa época nos pateamos Francia, Alemania o Italia, pero nunca se nos subió a la cabeza"

Y también triunfaron por Europa...

Sí, sí. En esa época nos pateamos de cabo a rabo Francia, Alemania, Suiza, Italia… Con 20 años te crees un ser inmortal y con ese superpoder decíamos a todo que sí. Fueron años de mucha locura, pero nunca se nos subió a la cabeza. Más que nada porque siempre hemos sido un grupo de amigos movidos sobre todo por su amor a la música.

Y eso que en la banda ha habido idas y venidas...

Claro, yo mismo he tenido mis excedencias, pero siempre lo hemos visto como algo normal y natural. La gente necesita sus tiempos y eso es algo que en esta familia siempre hemos respetado mucho. Es sin duda uno de los secretos de nuestra longevidad.

Siempre se han caracterizado por ser un grupo con una clara conciencia social. ¿La música como herramienta de transformación?

Por supuesto. Somos hijos de la Transición y siempre hemos estado muy vinculados a distintos movimientos sociopolíticos. Nos han educado en esa utopía en que la música tiene su parte de poder transformador, y así hemos seguido durante toda nuestra andadura.

Queda poco rastro de esa estela en la música actual. ¿Echan en falta un mayor compromiso?

Pues sí, la verdad. Poca gente cultiva ese prisma actualmente. En la música de ahora todo es de usar y tirar, intentar dar el pelotazo y punto. Como de consumir sin paladear, ¿sabes? En mi opinión no es una manera muy respetuosa de tratar la música.