La fantasía de Goya y Rómulo Royo se unen con 'Las Lámpades' en Zaragoza

Los visitantes del Centro de Historias tendrán la oportunidad a partir de hoy de meterse dentro de un cuadro y un grabado al mismo tiempo. Será con la instalación 'Las Lámpades', de Rómulo Royo, en la que el artista zaragozano traslada las imágenes de su óleo con el mismo título a una serie de telas que se entremezclan con el grabado 'Miren que grabes!' de Francisco de Goya. Un diálogo que se podrá disfrutar en el espacio Lienzo Abierto hasta el próximo 5 de julio.

En la mitología griega, las lámpades son las ninfas asociadas a la luz, que sirven como guía espiritual y que Romulo Royo vincula con la idea de inspiración artística. La obra se relaciona con el grabado de Goya, una de las fuentes visuales del artista. Así, la instalación reflexiona sobre cómo determinados imaginarios y lenguajes visuales se transmiten y reinterpretan a lo largo del tiempo.

Espacio inmersivo

En esta ocasión, ambas obras cambian el lienzo y el papel por unas telas impresas que configuran un espacio inmersivo, en el que la luz genera transparencias, sombras y reflejos. Sin un orden claro, muestran fragmentos de ambas obras, lo que permite observar diferentes niveles de referencia y proceso. Así, los visitantes podrán desplazarse físicamente por el interior de la instalación, atravesando o rodeando las telas y experimentando la construcción fragmentada de la imagen. El itinerario incluye un panel mural en el que se reúnen textos relacionados con el sueño, la imaginación y el proceso creativo en diálogo con la figura de Goya y una vitrina en la que se presentan el grabado original de Goya, el libro monográfico del artista y un texto contextual que facilita la comprensión de las relaciones entre las obras.

La propuesta busca mostrar los procesos de referencia, inspiración y diálogo histórico entre artistas separados por siglos de distancia, pero que comparten elementos como la fantasía, entendida no como evasión, sino como un mecanismo histórico de generación de imágenes, pensamiento y relato artístico. Esta intervención remarca además la importancia del fantasy art, que representa mundos imaginarios, mitológicos y oníricos y que durante mucho tiempo se ha tratado como un género periférico y popular. Con 'Las lámpades', Royo busca reafirmarlo como una expresión artística plena, que dialoga con los maestros de la pintura.

Un pionero en el Fantasy Art International

'Las lámpades' del zaragozano Romulo Royo forman parte de la serie 'Homenaje a Goya', en la que reinterpreta obras del artista de Fuendetodos como 'El sueño de la razón produce monstruos' o 'El aquelarre'. La necesidad de representar lo que no vemos con los ojos es una pulsión que existe desde los orígenes de la pintura, con maestros como Rembrandt explorando la luz, la espiritualidad o los símbolos más allá de la realidad material. Esta necesidad reapareció con fuerza en la obra de Goya y, ya en el siglo XX, se consolidó en la literatura y el cine de ciencia ficción y fantasía, mientras que en la pintura buscaba una una voz capaz de reunir estos imaginarios dispersos en una expresión plástica propia.

Romulo Royo es un pionero del 'fantasy art' internacional en su vertiente de arte plástico, asentado en el circuito del arte contemporáneo. Su reconocimiento viene de su producción con un sello personal y único, en el que se recoge la herencia clásica y se funde con una visión contemporánea en la que el mito, lo sagrado y lo fantástico no funcionan como evasión, sino como estructura simbólica del pensamiento. Más que representar mundos imaginados, su trabajo los ordena, los dota de lenguaje y los inscribe dentro de la tradición pictórica.