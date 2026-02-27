Macaco y Martirio ponen la nota musical del fin de semana en el Teatro de las Esquinas

El Teatro de las Esquinas, dentro de su programación musical, apuesta esta semana por dos artistas con estilo propio del panorama nacional. El cantante y compositor Macaco, actuará el sábado 28, a las 21.00 horas, dentro de su 'Futuro ancestral Tour'; mientras que la veterana Martirio, icono de la copla-fusión en los ochenta, presentará el domingo 1 de marzo, a las 19.00 horas, 'Martirio. Al sur del tango', un espectáculo que une la tradición flamenca y del tango rioplatense.

'Futuro Ancestral' es el último disco de Daniel Carbonell Heras, Macaco. En él, el baile y el ritmo de las músicas de raíz contrastan con el slam poetry, rimas y melodías en la voz, que sujetan textos sugerentes y directos. Un disco contemporáneo, único. Porque en un mundo polarizado, hay varios futuros que están por ver.

No hay ningún artista en la música hispano-latina que esté atravesando ahora mismo estos paisajes sonoros con estos mensajes, cargados de crítica social e ironía para despertar conciencias y reivindicar la empatía en una era donde la agresividad. Es un grito para avivar conciencias, un canto para unir luz y oscuridad, donde la crítica y la poesía de la calle sirven de herramienta para imaginar un mañana sostenible.

Por su parte, María Isabel de la Cinta Quiñones Gutiérrez, Martirio, lleva más de 50 años en los escenarios con su peculiar forma de interpretar la copla y la tradición de la música popular española. 'Al sur del Tango', es un espectáculo basado en el tango y en las raı́ces argentino-españolas que tanto tienen que ver con la copla, que puerto a puerto se han ido fraguando con muchas connotaciones comunes, la copla es la mujer y el tango su marido.

Hoy se hace imprescindible una nueva lectura de ese amor, de esa poética. Una cantante andaluza enamorada del tango, una violinista catalana, un pianista de Cádiz y un bandoneón argentino, que llevan el género del trı́o a las más altas cotas musicales de calidad.

Martirio con sus músicos, imprescindibles para esta reinterpretación del tango / Teatro de las Esquinas

Estos músicos que se unen a Martirio, tienen entre si una formación musical, que confieren al tango clase, conocimiento, innovación y personalidad. Ellos han interpretado los más diversos géneros musicales, del jazz a la canción, del pop al jazz, del tango a la copla, todo esto se nota en su interpretación, dejando su impronta exquisita dentro del mejor gusto por la música de verdad. Marcelo Mercadante, bandoneonista argentino; Jesús Lavilla, gaditano y uno de nuestros más notables pianistas, arreglista y director de bandas; Olvido Lanza es la diosa del violı́n, una mujer carismática, ejemplar en lo suyo, con una sensibilidad encomiable y una larga carrera.

Para el concierto de Macaco todavía quedan entradas en pista, a un precio de 25 euros en venta anticipada a través de la web. En el caso del concierto del domingo protagonizado por Martirio con aforo sentado, las entradas tienen un coste anticipado de 38 euros en grada y 34 euros en anfiteatro, también están disponibles en la web.