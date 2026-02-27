La música también puede ser sostenible y el grupo Mosicaires lo demostrará en el Parque José Antonio Labordeta

El grupo aragonés de música folk Mosicaires ofrecerá este domingo, 1 de marzo, en Zaragoza su concierto 'RqR: músicas sostenibles' dentro del programa Vive el Huerva. Será a las 12.00 horas, en el Puente de los Cantautores del Parque Grande José Antonio Labordeta.

Una propuesta escénica con la que pronto alcanzarán las 200 representaciones a lo largo de toda la Península Ibérica, tanto en festivales de toda índole como en pequeños pueblos. El grupo de Graus (Huesca) quiere transmitir “un mensaje con moraleja, pero sin sermón sobre la sensibilización en torno al reto del cambio climático, la necesidad de cambiar nuestros hábitos para reconectar con la naturaleza y nuestra herencia cultural”.

Para ello, utilizan instrumentos prehistóricos y reciclados como plumas de quebrantahuesos, un ordenador convertido en laúd, batefuegos, taburete, goma de mascarilla, botella de anís, regadera, piedras, salterio fabricado en una tabla de snowboard y chiflo, tapones de botella o cucharas metálicas.

Los miembros de Mosicaires con algunos de sus instrumentos reciclados / Mosicaires

Con esta actuación, Mosicaires arranca una nueva edición de su proyecto anual 'Iberia Impura', que cumple ya 10 años, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza en la mayoría de sus ediciones. 'Iberia Impura' surge de la siguiente hipótesis: quizá los problemas ambientales que afectan al planeta tengan su origen en haber dejado de escuchar a la naturaleza.

Este es un proyecto consolidado y que a lo largo de sus nueve anteriores ediciones ha desarrollado multitud de líneas de trabajo: desde más de cien conciertos didácticos a actuaciones de colaboración con artistas como Mustapha Ghouzal, Tereza Polivka, Ariel Tobío o Joaquín Pardinilla, entre otros. Además, ha colaborado con entidades culturales y sociales como la A.C. Pequeño Atlas, la Casa de las Culturas, Centros Cívicos de la ciudad de Zaragoza, el Aula de Medio Ambiente La Calle Indiscreta, del Gobierno de Aragón o el Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza. Dentro del proyecto también ha presentado más de quince videoclips, una publicación literaria titulada 'Doméstica Salvaje', y diversos talleres.

Noticias relacionadas

Desde la formación continúan reclamando que “no hay nada más vanguardista e innovador que la tradición para desarrollar este proyecto, con el que, a partir de la sabiduría ancestral de los oficios tradicionales como el pastoreo o la escucha atenta a las canciones que cantaban nuestras abuelas, para poder vertebrar una historia intergeneracional de superación que permita aportar una nueva visión de activismo medioambiental”.