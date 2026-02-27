'O zaguer chilo' se presenta en directo en Zaragoza: el único disco con todas las canciones en aragonés

El séptimo volumen de 'O zaguer chilo', el único disco con todas las canciones en aragonés, se presenta este sábado en el Centro Cívico Delicias. El concierto de presentación comenzará a las 18.00 horas y en él tocarán algunos de los grupos que han participado en este séptimo número (Con-Fusas, Diván, Radio Parranda, Raquel Llop, Askoputo...).

Los miembros de la asociación cultural Nogará-Religada, que llevan 30 años defendiendo y dando a conocer el aragonés desde todos los ámbitos de acción, decidieron impulsar en 2017 el proyecto 'O zaguer chilo' con el claro propósito de realizar un disco cantado totalmente en aragonés.

En este séptimo 'O zaguer chilo' (el último grito en castellano), todos los artistas han colaborado por primera vez en el proyecto, sin haber repetido grupos en ninguna edición. En este número han participado algunos tan relevantes como Gabriel Sopeña, Ester Vallejo, Artistas del Gremio (con la colaboración de Paco Pil) o Biella Nuei. También otros menos conocidos, ya que otro de los objetivos era dar a conocer artistas emergentes de la comunidad. Con-Fusas, Diván, Lo cantaire, Lunetas moradas o Zorz aparecen también en esta edición.

El nuevo volumen del O zaguer chilo se puede comprar en la sede de Nogará-Religada (en la plaza Ignacio Jordán de Asso de Zaragoza). Lo recaudado se dedica a cubrir los gastos derivados del lanzamiento.