Los Premios Cálamo celebran su 25 aniversario: "Necesitábamos escuchar los relatos desde otras voces"

Hace 25 años, nacieron los Premios Cálamo cuyo primer ganador fue Javier Cercas y se llevó, recordaba este viernes con humor uno de los propietarios de la librería, Paco Goyanes, un singular galardón, "unas migas envasadas". A la extensa (y elevada) nómina de escritores que han pasado por Zaragoza a recoger este prestigioso premio, este viernes se han unido cuatro nombres más, Lucía Solla Sobral (mejor libro del año por 'Comerás flores', de Libros del asteroide), Leila Guerriero (Cálamo Extraordinario), Dioni Porta con 'Empujar el sol', de Pepeitas Editorial (Cálamo Otra Mirada); y el fallecido Agustín Gómez Arcos (Premio Cálamo 25 aniversario). Lo han recibido en una emotiva gala celebrada en la sede central de la Fundación Caja Rural de Aragón en Zaragoza.

Lucía Solla Sobral ha visto cómo su debut en la literatura, 'Comerás flores', no solo lleva vendidos ya cerca de 100.000 ejemplares y está traducido a 15 idiomas sino que ha sido elegido por los lectores de Cálamo ("por abrumadora mayoría") como el libro del año, una obra que aborda el amor romántico y el maltrato psicológico de una manera que se ha convertido en una sensación entre el público. "No siento que soy un referente, y menos con solo un libro. Estoy muy feliz, pero no me lo tomo muy en serio, lo disocio todo mucho porque, además, ha pasado todo muy rápido, el libro apenas hace seis meses que salió... Aunque si pienso a veces que algo habré hecho bien con el síndrome de la impostora azotándome", ha señalado.

"Es un libro sobre el maltrato psicológico y lo poco que lo hablamos y sobre esa sensación de culpa y vergüenza que tenemos a veces, ¿cómo puede pasarme esto a mí si soy feminista? Es bonito que se pueda llegar a una sanación colectiva a través de esta obra porque hay que tener claro que nosotras nunca tenemos la culpa de un maltrato", ha reivindicado.

"Contra la urgencia"

La argentina Leila Guerriero, premiada por una trayectoria "extraordinaria", cree que este reconocimiento "lo es para el género de la no ficción, que ha encontrado lectores muy sabios gracias a que los editores han confiado. Esta literatura es una manera de contar el mundo en un mundo tan rápido y complejo en el que estamos. La no ficción va contra la urgencia y ayuda a ver el mundo de una manera menos simple", ha señalado una escritora que también colabora en 'El País' escribiendo una columna semanal: "Soy la misma, no soy siete personas distintas, pero son formas de escribir distintas porque en los textos cortas hay un uso más dramático del lenguaje, tienes un volumen más alto, si ese tono lo usara en 'La llamada' (su último libro), por ejemplo, los lectores se irían a las dos páginas".

El público ha llenado la sala donde se ha celebrado la gala de los Premios Cálamo. / LAURA TRIVES

Dioni Porta, por su parte, librero, escritor y maestro en el uso del sentido del humor, ha recibido el Cálamo Otra Mirada por 'Empujar el sol'. "Cuando tuve la idea pensé en lo difícil que es ver hoy en día libros que den esperanza e ilusión en estos tiempos tan oscuros. Y ahí salieron los protagonistas, un hombre endeudado y su mujer y su cuñada, que van en silla de ruedas. Son el vehículo para transmitir esperanza porque solo les importa el presente, que es lo que les da vitalidad, no quieren nada del pasado ni del futuro".

Con respecto al sentido del humor, el escritor ha bromeado sobre él: "Si no lo tienes debe ser complicado utilizarlo, sí... Yo mismo me autocensuraba hasta no hace mucho, hasta que decidí tiras hacia delante con lo que tenía. El humor no está lo suficientemente valorado. Eso es un hecho", ha resaltado.

Un premio In memoriam

El cuarto reconocimiento se ha entregado de manera póstuma a Agustín Gómez Arcos, tal y como ha explicado Paco Goyanes: "Queríamos celebrar la recuperación de una figura tan importante para la literatura española. Fue un autor que se tuvo que exiliar y cuyas obras dramatúrgicas jamás se representaron en España. Cuando volvió del exilio cuando ya había democracia nadie le hizo ni caso. Y ahora es un motivo de alegría ver que es la gente joven la que le está leyendo gracias al gran trabajo de la editorial Cabaret Voltaire".

Tanto Lucía Solla Sobra como Dioni Porta resaltaron que es cierto que se está dando un nuevo movimiento de lectores que reivindican a otros autores. "Hay mujeres que están apostando por leer a mujeres porque son voces muy cercanas a ellas, es un movimiento muy claro", ha explicado Dioni Porta.

"Cada vez se publican a más a mujeres y, aunque los temas no son nuevos, sí cambia mucho la historia dependiendo desde dónde se cuenta. Y esas historias interesan a un público al que quizá no se llega tanto antes con la literatura de siempre", ha indicado Lucía Solla Sobral, que ha rematado el argumento: "Necesitábamos escuchar los relatos desde otras voces. Cuando nuestros lectores crezcan con nosotras seremos unas señoras 'aburridas' para otras generaciones, y está bien que sea así", ha bromeado.

Paco Goyanes, alma mater junto a Ana Cañellas de Cálamo y de estos premios, ha reivindicado el oficio: "Cuando se decía que íbamos a desaparecer, ahora se valora muchísimo el trabajo de librero y sus prescripciones. Y a nosotros también nos llegan recomendaciones de lectores, se valora mucho nuestro oficio".