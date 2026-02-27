Santi Rex apela a la nostalgia: "De cuando la política municipal consideraba la política como algo necesario..."
El vocalista de Niños del Brasil recuerda la primera maqueta de la banda hace casi cuatro décadas
Una de las figuras fundamentales y con más trascendencia en la música aragonesa a lo largo del tiempo es Santi Rex que continúa en activo, entre otros proyectos, con Niños del Brasil. El artista multidisciplinar ha aprovechado esta semana una efeméride para lanzar su reflexión caragada de nostalgia y de crítica.
Y es que hace 38 años que la primera maqueta de Niños del Brasil, explica, "atronaba en los bares y las radios zaragozanas". Algo que fue posible, asevera, al apoyo institucional que recibieron. "Nos la subvencionó el CIPAJ, los mismos que apoyaron tres años antes la I Muestra de Pop Rock y Otros Rollos". Un hito en la capital aragonesa y de la que bebieron multitud de grupos.
"Nada de lo que pasó después habría existido"
Es por eso que Santi Rex lo tiene claro: "Sin el bienhacer de aquellos funcionarios municipales, nada de lo que pasó después habría existido. Igualito que ahora. Gracias", concluye un texto que había comenzado de una manera gráfica y contundente: "De cuando la política municipal consideraba la cultura como algo necesario", y que va a acompañado de una foto de Siouxsie en un anuncio de la época de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Muestra de pop, rock y otros rollos, celebrada entre el 23 y el 25 de marzo de 1984, supuso un antes y un después en el mapa sonoro de la comunidad. No tanto por los grupos que se subieron al escenario durante esos tres días, como por los que fueron surgiendo después gracias a las conexiones que se establecieron en aquel Pabellón Francés de la antigua Feria de Muestras de Zaragoza.
