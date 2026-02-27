Una de las grandes figuras del punk rock español suspende su concierto en Zaragoza: "Ha tenido que ser ingresado en el hospital"

Una de las grandes figuras del punk rock español, fundador de bandas tan míticas como Aerolíneas Federales y Siniestro Total acaba de anunciar que no podrá actuar en la sala López de Zaragoza el próximo 4 de marzo tal y como había anunciado para una cita en la que la venta de entradas iba a buen ritmo.

El músico gallego Miguel Costas se ha visto obligado a cancelar, de momento, tanto su concierto de Zaragoza como el que iba a dar el día siguiente en Madrid por un problema de salud: "Miguel ha tenido que ser ingresado, y ahora mismo lo más importante es que pueda recuperarse con tranquilidad y el tiempo necesario", han explicado desde sus perfiles en redes sociales a través de un comunicado.

Devolución de las entradas

"Sentimos profundamernte las moe,stias que esto pueda ocasionar y agradecemos de corazón vuestro cariño y comprensión en estos momentos. Le enviamos todo nuestro apoyo y le deseamos que se recupere pronto. Nos reencontraremos", concluye el comunicado.

La devolución de las entradas se realizará a través del mismo método mediante el que se adquirieron.

El músico es una figura ilustre de la música nacional española, así como productor, compositor y/o colaborador en otros proyectos musicales. Es fundador del grupo musical Costas así como de Los Feliz, Aerolíneas FederalesSiniestro TotalMiguel Costas y la Banda Turca, además de las bandas con las que inició su carrera en los 80, Sexteto de Blues, Los Ratones, Mari Cruz Soriano y los que afinan su piano, y Los minusválidos del ritmo.