Una de las grandes figuras del punk rock español suspende su concierto en Zaragoza: "Ha tenido que ser ingresado en el hospital"

El artista ha cancelado tanto su actuación en la capital aragonesa como en Madrid

El veterano músico ha tenido que ser ingresado por un problema de salud.

El veterano músico ha tenido que ser ingresado por un problema de salud. / EL PERIÓDICO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Una de las grandes figuras del punk rock español, fundador de bandas tan míticas como Aerolíneas Federales y Siniestro Total acaba de anunciar que no podrá actuar en la sala López de Zaragoza el próximo 4 de marzo tal y como había anunciado para una cita en la que la venta de entradas iba a buen ritmo.

El músico gallego Miguel Costas se ha visto obligado a cancelar, de momento, tanto su concierto de Zaragoza como el que iba a dar el día siguiente en Madrid por un problema de salud: "Miguel ha tenido que ser ingresado, y ahora mismo lo más importante es que pueda recuperarse con tranquilidad y el tiempo necesario", han explicado desde sus perfiles en redes sociales a través de un comunicado.

Devolución de las entradas

"Sentimos profundamernte las moe,stias que esto pueda ocasionar y agradecemos de corazón vuestro cariño y comprensión en estos momentos. Le enviamos todo nuestro apoyo y le deseamos que se recupere pronto. Nos reencontraremos", concluye el comunicado.

La devolución de las entradas se realizará a través del mismo método mediante el que se adquirieron.

El músico es una figura ilustre de la música nacional española, así como productor, compositor y/o colaborador en otros proyectos musicales. Es fundador del grupo musical Costas así como de Los FelizAerolíneas FederalesSiniestro TotalMiguel Costas y la Banda Turca, además de las bandas con las que inició su carrera en los 80, Sexteto de Blues, Los Ratones, Mari Cruz Soriano y los que afinan su piano, y Los minusválidos del ritmo.

