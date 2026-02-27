Yasmina Praderas, la aragonesa que mantiene un idilio con los Premios Goya: "Es un sueño lo que nos está pasando con 'Sirat'"

Yasmina Praderas (Huesca, 1981) mantiene un idilio especial con los Premios de la Academia de Cine en estos últimos años. En 2023 se llevó el Goya al mejor sonido por su trabajo en ‘As bestas’, pero la oscense ha estado nominada en otras ocasiones: en 2019 por ‘Quien a hierro mata’ y en 2024 por ‘Campeonex’ y ‘Saben aquell’. La mezcladora aragonesa ha sumado este año otra nominación por su trabajo en ‘Sirat’. La película de Oliver Laxe es una de las grandes favoritas de esta cuadragésima edición al optar a las principales categorías.

Praderas comparte la nominación con Amanda Villavieja y Laia Casanovas. Las tres fueron las encargadas del diseño de sonido de ‘Sirat’, un trabajo con el que también aspiran al Oscar (es la primera vez que el equipo de sonido de una película española opta al premio de la Academia de Hollywood). Y para rizar el rizo aún más, las tres técnicos de sonido ya se llevaron hace un mes el galardón en esta categoría en los Premios de Cine Europeo. «Es un sueño todo lo que nos está pasando con esta película. Lo de los Goya ya fue una alegría enorme, pero lo de los Oscar jamás lo hubiéramos imaginado, así que ahora toca disfrutar», subraya Praderas en declaraciones a este diario.

Pase lo que pase en la gala de este sábado en Barcelona y en la del próximo 15 de marzo en Los Ángeles, todo lo que le ha sucedido a la técnico oscense con ‘Sirat’ ha acabado por consolidar una carrera que echó a andar en 2017.

La mezcladora de sonido oscense Yasmina Praderas. / ep

Praderas está especializada desde hace años en las mezclas, «la parte final del proceso de sonido». «Cada uno tenemos nuestro cometido. Uno se encarga del sonido directo recogiendo sobre todo los diálogos de los personajes, otro del diseño de sonido generando los ambientes y los efectos, mientras que yo soy la mezcladora que da forma a todo lo anterior junto a las músicas», explica.

Praderas, que ha trabajado en largometrajes tan importantes como ‘Tadeo Jones 2’ o ‘Un monstruo viene a verme’, afronta con cierta tranquilidad su nominación a los Goya: «Como ya no es la primera gala vas con más calma y con ganas sobre todo de disfrutar. Lo de los premios está muy bien porque te dan mucha visibilidad y parece que tu opinión como que se tiene más en cuenta, pero al final lo importante es volcarte en cuerpo y alma en cada proyecto».

Eso es justo lo que hizo en ‘Sirat’, un filme en el que pudo «experimentar y tomar riesgos». «Oliver tenía una visión emocional muy clara pero al mismo tiempo nos dejaba hacer. Hablamos bastante de las sensaciones y el ritmo, porque el objetivo era que las decisiones sonoras siempre tuvieran en cuenta la intención narrativa», subraya Praderas, que hasta ahora nunca había trabajado con Laxe.

Rodada en Teruel

Más allá de las dificultades técnicas a la hora de capturar el sonido en un desierto, ‘Sirat’ planteó numerosos retos en el apartado sonoro. «La rave que se rodó en Teruel fue una fiesta real que duró tres días. Mi compañera Amanda estuvo recogiendo el sonido buena parte del tiempo, pero luego tuvimos que reconstruir y recolocar la música. Fue un reto enorme porque tenía que ajustarse a la perfección con las imágenes», comenta Praderas, que recuerda que parte del metraje del filme fue grabado en la Rambla de Barrachina y una cantera de los alrededores de Teruel.

La oscense no ha dejado de trabajar en los últimos años impulsada también por todos sus reconocimientos: «Aquí, el boca a oreja también funciona y un proyecto te va llevando a otro». Así, el próximo mes de junio se estrenará ‘Pioneras: solo querían jugar’, una de las últimas películas en las que ha trabajado. Dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz, la cinta narra el origen del fútbol femenino en España durante los años 70.