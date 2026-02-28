El esquí de montaña es la gran esperanza para la cultura

Acaban de concluir los Juegos Olímpicos de Invierno, que este año se han desperdigado en muchas sedes más allá de su nomenclatura oficial (Milán-Cortina d’Ampezzo). Supongo que se habrán enterado. De hecho, estoy seguro que lo habrán hecho fundamentalmente porque España ha conseguido tres medallas, todas en la modalidad de esquí de montaña. No cotiza en ninguna casa de apuestas que el 80% de los españoles no se hubieran enterado de estos Juegos si no fuera por las medallas.

Detrás de esos éxitos hay muchísimo trabajo detrás y sufrimiento (demasiado), que solo sale mínimamente a la luz si se gana una medalla. Este sábado, como bien saben, se celebra la gala de los Goya en Barcelona. Y hablo de deportes de invierno y cultura a la vez porque, en el fondo, comparten muchos males. De la cultura (casi) nadie se acuerda hasta que sale un aragonés que gana un premio (un Goya, por ejemplo) o que llena no sé cuántos estadios, que se convierte en referente lejos de aquí (eso es la norma habitual), que consigue un premio literario ... o, existe la otra opción, de repente cae en gracia a los que tienen la posibilidad de relanzarlo y aparece en todas las programaciones.

Pero la cultura ni debe medirse en medios ni mucho menos debe considerar que su poder de penetración en la sociedad depende de que tenga más o menos éxito institucional y mediático.

La existencia del hecho cultural

No es la primera vez que lo escribo en estas líneas pero la cultura existe por el hecho cultural que la sustenta no por su capacidad de triunfar ante miles de espectadores. El hecho creativo de por sí ya ejerce una influencia sobre el propio ser humano, ya sea escribir, pintar, esculpir, hacer cine, o imaginarse un guion.

Pero, más allá de esa idea, que es una verdad irrefutable y no porque lo diga yo, da un poco de pena mirar alrededor y sentir y tener la certeza de que el hecho cultural solo se reconoce por buena parte de la población cuando consigue un éxito estratosférico. Eso implica no que no se vaya a poder crear o ejercer la cultura (nada lo puede impedir) sino que muchas de las propuestas y las riquezas culturales de los habitantes de un lugar van a pasar desapercibidas para un receptor que, por otro lado, siempre está ávido de recibirlas.

No hay mayor verdad que esta, el ser humano necesita cultura, hacerla y recibirla, y le corresponde a la propia sociedad dar las condiciones para que esto se pueda dar. Y no sé si entre todos lo estamos haciendo muy bien (y sí, no echo balones fuera, incluyo también a los medios de comunicación).

Un barómetro curioso

Esta misma semana el Ayuntamiento de Zaragoza ha publicado el barómetro de opinión que realiza cada seis meses. Y, para sorpresa de muchos (yo incluido), la mayor petición de los ciudadanos es reforzar la cultura y la mejora o ampliación de actividades. Sí, es la máxima prioridad de los zaragozanos según la encuesta. No sé qué hay detrás de este resultado, probablemente, habrá muchos factores y no todo el público lo habrá señalado así por el mismo motivo.

Pero, más allá de otros análisis, quizá cabría preguntarse esa disociación que parece haber entre que un gran evento como el Zaragoza Luce reúna casi medio millón de visitas (no de personas, que parece mentira que haya que explicarlo a día de hoy todavía) y que, sin embargo, la ciudadanía reclame más cultura. ¿No corresponde una reflexión sobre la celebración de grandes eventos? A grandes rasgos, con matices, uno no tiene nada contra los grandes eventos, pero sí con que eso signifique que no se cuide como se merecen otros proyectos igual de interesantes que tienen que luchar por sobrevivir.

El esquí de montaña ha entrado en el programa de los Juegos Olímpicos. Quizá otros proyectos culturales merezcan entrar también en otro nivel de ayudas y apoyos.