El Gobierno de Aragón apoya a los nominados aragoneses a los Premios Goya

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, asiste este sábado a la 40 edición de los Premios Goya, que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha organizado este año en el Auditori Forum CCIB de Barcelona.

El director traslada con su presencia en este evento el apoyo del Gobierno de Aragón y del conjunto de la comunidad a los aragoneses nominados, con quienes ha contactado previamente esta semana para desearles suerte en la noche del cine español.

La oscense Yasmina Praderas está nominada, junto a Amanda Villavieja y Laia Casanovas, por su trabajo en sonido en la película ‘Sirat’, que les ha valido también una nominación a los Oscars; el director Gaizka Urresti, aragonés de adopción, compite en documental con ‘Eloy de la Iglesia, adicto al cine’; y la oscense Raquel Larrosa está nominada a mejor corto documental con ‘Disonancia’. Asimismo, Gemma Blasco, directora catalana con raíces turolenses, está nominada a mejor dirección novel por ‘La furia’.