El Gobierno de Aragón apoya a los nominados aragoneses a los Premios Goya
El director general de Cultura, Pedro Olloqui, asiste a la gala en Barcelona
El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, asiste este sábado a la 40 edición de los Premios Goya, que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha organizado este año en el Auditori Forum CCIB de Barcelona.
El director traslada con su presencia en este evento el apoyo del Gobierno de Aragón y del conjunto de la comunidad a los aragoneses nominados, con quienes ha contactado previamente esta semana para desearles suerte en la noche del cine español.
La oscense Yasmina Praderas está nominada, junto a Amanda Villavieja y Laia Casanovas, por su trabajo en sonido en la película ‘Sirat’, que les ha valido también una nominación a los Oscars; el director Gaizka Urresti, aragonés de adopción, compite en documental con ‘Eloy de la Iglesia, adicto al cine’; y la oscense Raquel Larrosa está nominada a mejor corto documental con ‘Disonancia’. Asimismo, Gemma Blasco, directora catalana con raíces turolenses, está nominada a mejor dirección novel por ‘La furia’.
- Real Zaragoza - Burgos CF, en directo: ¡Kodro roza el empate!
- El hermano del oro olímpico Oriol Cardona: 'Nos encanta Panticosa, es una carrera pura y especial
- Temor entre los vecinos de Arcosur a tener que acabar pagando el puente que unirá Valdefierro y Montecanal
- La condena final de Rubén Sellés, la vergüenza histórica de Real Z LLC y el Zaragoza muerto en vida
- La afición revienta las lunas del autobús del Real Zaragoza: 'Mercenarios
- Sellés suprime la concentración y los jugadores del Real Zaragoza acudirán directamente al estadio
- El Gobierno permitirá la jubilación anticipada a los 56 años para las personas que sufran estas patologías comunes
- Trabajadoras de la residencia denunciada en Pinseque: 'Por las noches estamos solo una para 43 ancianos